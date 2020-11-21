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Выбор оптимального игрового монитора задача ничуть не менее лёгкая, чем грамотный подбор комплектующих для сборки ПК, ведь от качества монитора напрямую зависит получаемый вами игровой опыт. Именно поэтому перед покупкой стоит как следует изучить рынок, дабы подобрать максимально соответствующий вашим требованиям товар.

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Авторы Youtube-канала Hardware Unboxed решили помочь аудитории, опубликовав собственный гайд по лучшим моделям геймерских мониторов 2020 года с популярными разрешениями экрана 1080p, 1440p, 4K и Ultrawide.

Лучшие мониторы 1440р

1440р - наиболее оптимальное разрешение экрана для современных среднеценовых видеокарт, которое при этом обладает неплохим заделом на будущее. В этой категории авторы канала советуют обратить внимание на следующие модели:

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1. Samsung Odyssey G7 - этот монитор предоставляет покупателю ультимативное сочетание характеристик с частотой обновления кадров 240 Герц, минимальным временем отклика и VA матрицей. Единственным недостатком этой модели является цена в 700$.

2. MSI Optix MAG274QRF-QD - данный монитор обладает более привлекательным ценником в 550$ и порадует пользователей качественной IPS-матрицей, частотой обновления в 165 Герц, отличной контрастностью и цветопередачей.

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3. Viewsonic VX2758-2KP-MHD - лучшее соотношение стоимости и качества с ценником чуть выше 300$. За эту цену покупатель получит 144-герцовую IPS-матрицу с приемлемым временем отклика в 3 мс.

Лучшие мониторы 4К

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Рынок UHD мониторов пока что не способен предложить такого широкого выбора как в 1440р. Большинство существующих моделей имеют различные недостатки и довольно высокую стоимость, да и компьютерных комплектующих, способных выдавать 144 FPS в 4К пока что не существует. Всё может изменится в 2021-2022 годах, а если хочется обновиться уже сейчас, то лучшим выбором станет следующая модель:

LG 27GN950 - 144 Герц/2160p и IPS-матрица с хорошей яркостью, контрастностью и цветопередачей. Кроме того, эта модель обладает поддержкой технологии Display Stream Compression, что позволяет выводить изображение 4K с частотой обновления 144 Гц по одному кабелю DisplayPort без дополнительных проблем.

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Лучшие мониторы 1080р

1080р всё ещё является самым распространённым и народным разрешением экрана, которое может предложить привлекательные цены и интересные возможности, вроде частоты обновления экрана в 300 Герц. Здесь внимания достойны следующие модели:

1. Asus ROG Swift PG259QN - 360 Герц/1080р, IPS-матрица с лучшим временем отклика в своём классе. Отпугивает от покупки лишь цена в 700$.

2. MSI Optix MAG251RX - здесь частота обновления составляет 240 Гц, а время отклика чуть выше, но всё это искупается ценой в 360$

3. AOC 24G2 - лучший вариант по соотношению цена/качество. 144-герцовая IPS-матрица с отличным временем отклика и цветопередачей всего за 200-230$



Лучшие Ultrawide-мониторы

1. Asus ROG Swift PG35VQ/Acer Predator X35 - лучшие мониторы в классе с частотой обновления в 200 Гц, VA-матрицей и невероятной цветопередачей. Всё портят безумные цены в районе 2000$.

2. LG 34GN850 - один из самых быстрых мониторов с разрешением 3440x1440. Время отклика, сравнимое с лучшими моделями 2560×1440 и частота обновления в 160 Гц делают его отличным вариантом для Ultrawide-сетапа. Цена около 1000$.

3. Xiaomi Mi Curved 34 - относительно бюджетный вариант 3440x1440 с 144-герцовой VA-матрицей, приемлимым временем отклика и ценником в районе 400$.



