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В последние годы компания Xiaomi продолжает планомерно захватывать лидерство в сегменте среднебюджетных смартфонов. Главным её аргументом в споре с конкурентами стала очень сбалансированная серия Redmi Note. Сочетая в себе неплохую производительность и привлекательную цену, смартфоны этой линейки стабильно занимают лидерские позиции по продажам.

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Самым интересным представителем этой серии на данный момент является Redmi Note 9 Pro. Он имеет на борту производительный процессор Snapdragon 720G с графическим чипом Adreno 618, позволяющий без проблем запускать на смартфоне даже самые требовательные мобильные игры. Картину дополняет IPS-экран на 6.67 дюйма с частотой обновления 60 герц и разрешением 1080х2400 пикселей, основная камера на 64 Мп и аккумулятор на 5020 мАч.

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Средняя рыночная цена на этот смартфон в версии 6/64GB колеблется в районе 17-18 тысяч рублей (данные площадки Яндекс Маркет), но на грядущей масштабной распродаже 11.11 от Aliexpress его цена с учётом всех скидок, купонов и промокодов упадёт до рекордных 12 576 рублей. Если же вы не хотите ждать доставки из-за рубежа, беспокоиться о возможном браке и исполнении продавцом гарантийных обязательств, то этот смартфон всегда можно приобрести в Ситилинк.

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