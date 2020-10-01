Resident Evil 3 лишилась антипиратской защиты Denuvo - DRM удалили сами разработчики игры
Антипиратская защита Denuvo имеет далеко не самую положительную репутацию среди геймеров. Многие обвиняют эту DRM в существенном снижении производительности игр и напрасной трате ресурсов компьютера. Но свою работу по защите от взломов данный софт выполняет, а следовательно он будет появляться в новых играх и впредь.
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Однако сами разработчики Denuvo позиционируют свой продукт как временное решение, призванное защищать продажи игр в первые несколько месяцев. Затем же предполагается, что порядочные разработчики сами удалят DRM из своего детища, дабы улучшить пользовательский опыт честных покупателей игры. Именно так и поступили девелоперы из Capcom.
Согласно сайту SteamDB последнее обновление для Resident Evil 3 удалило из игры печально известную DRM. Также исчезли все упоминания Denuvo со страницы игры в Steam, а exe-файл игры "похудел" с 500 до 150 мегабайт. Важно отметить, что за 180 дней с момента релиза игры ни одна из группировок пиратской сцены так и не смогла одолеть защиту данной игры.
Resident Evil 3 - видеоигра в жанре survival-horror, которая является ремейком классического проекта для консоли PlayStation 1 Resident Evil 3: Nemesis, вышедшего в 1999 году.
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