Наиболее оптимальным значением разгона оперативной памяти для процессоров Ryzen 5000 станет частота в 4000 MHz
До запуска линейки процессоров Ryzen 5000 остаётся чуть меньше месяца, и в сеть продолжают просачиваться новые интересные данные о технических характеристиках новинок. Издание technopat опубликовало утекший слайд из маркетинговых материалов AMD для прессы, согласно которому будущие пользователи процессоров Ryzen 5000 смогут получить более высокую производительность с помощью комплектов памяти DDR4 с повышенной тактовой частотой.
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Информация на слайде раскрывает несколько важных тактовых частот других компонентов процессора помимо самих ядер:
Тактовая частота шины Infinity Fabric (FCLK) - отвечает за скорость обмена данными между модулями CCX процессора и контроллерами SOC (PCIe, SATA, USB).
Тактовая частота контроллера памяти (UCLK) - определяет, насколько быстро контроллер памяти может принимать и извлекать команды из ОЗУ.
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Тактовая частота памяти (MCLK) - частота штатного комплекта оперативной памяти.
Все три частоты взаимозависимы и устанавливаются в соотношении 1: 1: 1 и составляют половину от тактовой частоты установленной в системе ОЗУ. К примеру, если у вас стоит комплект DDR4-3600 MHz, то частоты FCLK, UCLK и MCLK составят 1800MHz.
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В этом же слайде AMD говорит о том, что наиболее оптимальной для CPU на базе Zen3 частотой оперативной памяти станет планка в 4000 MHz. И именно пользователи с дорогими комплектами ОЗУ смогут раскрыть весь заложенный в Ryzen 5000 потенциал.
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