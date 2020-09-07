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Есть люди, у которых времени больше, чем у других. Обычно такие товарищи сидят в Танчиках или любых других онлайн-играх. К счастью, есть и такие, кто направляет свою неиссякаемую энергию в сторону созидания. Не у всех получается создать что-то уникальное. Ещё меньше людей делает то, что вообще может заинтересовать хоть кого-то. И лишь немногие то, что будет полезно миллионам людей по всему миру. Сегодня мы поговорим об энтузиасте, который запустил старый добрый Doom на цифровом тесте на беременность. Довольно спорное достижение...

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Мы бы не стали переоценивать важность проекта. Это значит, что назвать его утилитарным сложно. Хотя, найдутся и те, кто оценит работу неизвестного героя по достоинству. Итак, некто под ником Foone получил в свои руки тест на беременность с чёрно-белым цифровым дисплеем. В ходе экспериментов он выяснил, что под капотом крайне полезного приспособления скрывается невероятная мощь. Наш герой сделал несколько экспериментов, которые вы можете оценить на его страничке в Твиттере. В конце концов он решил попробовать свои силы в портировании легендарной игры Doom в незамысловатую операционку теста на беременность.

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Энтузиаст пообещал создать руководство, которое позволит каждому повторить его невероятное достижение. Кстати, он далеко не единственный, кто интересуется подобными манипуляциями. Ранее стало известно, что такой же любитель ретро-игр запустил Doom на кассовом аппарате McDonald's. Стоит отметить, что это оказалось проще, чем портировать игру на тест на беременность. Хотя, может это и не так. Давайте пока считать, что счёт равный. Главное, чтобы никому не пришло в голову установить Doom в банкомат. Представьте, что вместо денег на вас начнут набрасываться орды разъярённых монстров. Сомнительное удовольствие.