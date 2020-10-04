Выбираем лучшую бюджетную видеокарту в ценовом диапазоне до 200$ - RX 580 против GTX 1650 Super по мнению специалистов Benchmark
Бюджетный сегмент видеокарт это именно та часть рынка, где АMD навязывает самую ожесточённую борьбу своим конкурентам из Nvidia. Графические адаптеры входящие в ценовой диапазон до 200$ занимают весьма солидную долю рынка и получают массовое распространение. И на данный момент главными картами, вплотную подобравшимися к ценнику в 200$ являются RX 580 и GTX 1650 Super.
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GTX 1650 Super на популярном сайте computeruniverse составляет порядка 130-140 евро, а RX 580 на 8Gb видеопамяти можно приобрести за 150 евро. Другой известный зарубежный интернет-магазин Amazon предлагает примерно равные цены на оба графических адаптера в 189$. Но какой из них стоит выбрать для сборки бюджетной игровой системы? Авторы youtube-канала Benchmark протестировали обе карты в 9 актуальных играх с новейшими версиями драйверов. Для теста использовались модели карт Gigabyte Radeon RX 580 Gaming 8GB GDDR5 и ZOTAC GeForce GTX 1650 Super 4GB GDDR6, а в качестве процессора выступил Intel Core i7-10700K.
И результаты оказались крайне неприятными для фанатов зелёного лагеря. Во многих играх недостаток видеопамяти GTX 1650 Super стал причиной колоссального отставания этой видеокарты от своего конкурента. Такие игры как Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider, Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V, Control и Need For Speed Heat гораздо лучше чувствовали себя именно на карте от AMD.
Преимущество составляло о 20 до 50% в зависимости от тайтла. Лишь в одной игре из теста GTX 1650 Super смогла обогнать своего визави и этой игрой оказалась Metro Exodus. Кроме того, в Star Wars Jedi Fallen Order карты демонстрируют паритет по производительности. Итог довольно печален: видеокарты с 4Gb видеопамяти постепенно становятся вчерашним днём и если вы собираете компьютер в 2020 году, то лучше обратить внимание на адаптеры с объёмом в 6 и 8 Gb.
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