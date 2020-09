Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Флагманский графический ускоритель GeForce GTX 1080 Ti появился на рынке три года назад, и в момент своего появления был самым производительным GPU для игр, обгоняя по FPS даже куда более дорогое профессиональное решение в лице TITAN X. Но время не стоит на месте, и даже выпущенное следом поколение видеокарт на архитектуре Turing вот-вот потеряет свою корону лидера, ведь к релизу готовятся карты семейства Ampere.

Но как же в 2020 году чувствует себя старый король GTX 1080 Ti, и не пора ли ему на покой? Имеет ли смысл приобретать данные GPU с рук или стоит отдать предпочтение более новым аналогам? Ответы на эти вопросы можно найти в тестировании портала GECID.com.

Тестовый стенд включал в себя процессор AMD Ryzen 7 3700X, материнскую плату BIOSTAR X470GTQ RACING и 16 Gb ОЗУ PATRIOT Viper Steel двумя модулями на частоте 3733 MHz. Сама видеокарта была в исполнении вендора EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC Black Edition GAMING.

В киберспортивных дисциплинах, вроде World of Tanks, War Thunder и Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege можно рассчитывать на фреймрейт в районе 200 кадров в секунду. Королевские битвы Fortnite, Call of Duty: Warzone и PlayerUnknown’s Battlegrounds тоже чувствуют себя великолепно с 120-150 кадрами в секунду на максималках.

Не стали проблемой для 1080 Ti и требовательные блокбастеры. В большинстве ААА-тайтлов средняя производительность карты при максимальных настройках находилась в районе 80 FPS. К таким играм можно отнести Assassin’s Creed: Odyssey, Metro: Exodus, Control и свежую Horizon: Zero Dawn. А в играх вроде Witcher 3, Shadow of the Tomb Raider и Gears 5 фреймрейт и вовсе переваливает за 100 кадров в секунду. Единственной игрой, в которой на максималках карта не смогла выдать 60 FPS, оказалась Red Dead Redemption 2.

Обладатели этой карты могут даже позволить себе взглянуть на технологию трассировки лучей, но в таком режиме производительность существенно падает, ведь данный GPU не оборудован аппаратными блоками для обработки рейтрейсинга.

Подводя итоги можно сказать, что 1080 Ti всё ещё является отличным производительным GPU, который стоит рассматривать для покупки на вторичном рынке. Эта карта по-прежнему отлично тащит все актуальные игры на максимальных настройках в разрешении 1080p и будет актуальна вплоть до момента появления игр, в обязательном порядке требующих аппаратные блоки для ускорения трассировки лучей.