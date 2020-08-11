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Видеокарты GeForce RTX 3000 в нереференсном исполнении от сторонних вендоров выйдут одновременно с моделями Founders Edition

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Релиз долгожданного нового поколения графических адаптеров от Nvidia GeForce RTX 3000 всё ближе, и компании всё труднее становится скрывать от широкой общественности подробности о грядущем продукте. Мы уже знаем о крайне нестандартном дизайне референсных моделей Founders Edition от самой NVIDIA. Но оказалось, что на запуске будут доступны не только они, но также и кастомные решения от различных партнёров  компании.

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Источники издания TweakTown среди производителей видеокарт подтвердили, что нереференсные модели появятся на рынке уже в сентябре, примерно в одно время с эталонными вариантами от Nvidia, хотя обычно решения от партнёров компании выходят спустя несколько недель или месяцев после референсных. Это значит, что работа над дизайном кастомных карт велась уже в течение нескольких месяцев. По информации TweakTown, сторонние вендоры предложат пользователям более продуманные, лучше скомпонованные и куда эффективнее охлаждаемые модели видеокарт GeForce RTX 3000. 

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Остаётся только ждать официальной информации от самой Nvidia, которая может поступить уже в конце этого месяца. Официальный аккаунт Nvidia в Twitter запустил обратный отсчёт до 31 августа. Именно тогда стоит ждать новой порции информации о линейке видеокарт Ampere GeForce RTX 3000.

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Видеокарты GeForce RTX 3000 в нереференсном исполнении от сторонних вендоров выйдут одновременно с моделями Founders Edition
E1nher1
13:46
Да, короткий отрезок. 30 секунд. Но нет никакого бенчмарка, крайне сложно воссоздать игровую ситуацию в точности и повторять свои действия на долгом промежутке времени. Тем более, есть видео, где и гр...
Оптимизируем старые игры под Ryzen - как повысить FPS в неоптимизированных проектах без снижения графических настроек
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