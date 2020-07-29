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Долгожданный ПК-порт одного из крупнейших эксклюзивов PlayStation 4 увидит свет уже 7 августа. И Sony наконец-то обнародовали полный список минимальных и рекомендуемых системных требований популярной песочницы. И они оказались довольно скромными.

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Для запуска игры потребуется как минимум связка из Core i5-2500K и GeForce GTX 780 (3 ГБ), а в качестве рекомендованной конфигурации выступает сочетание народной GeForce GTX 1060 (6 ГБ) и процессора уровня Ryzen 5 1500X с 16 ГБ ОЗУ. Полный список можно изучить ниже:

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И хотя эти конфигурации ПК выглядят довольно скромно, ни в Steam, ни в Epic Games Store нет никакой информации о том, какую производительность можно ожидать с подобным железом. Версия игры для ПК обещает поддержку разрешений вплоть до 4K и разблокированный фреймрейт, и пока что не ясно, какой компьютер потребуется для запуска Horizon Zero Dawn в режиме 4К/60FPS.

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Horizon Zero Dawn - это экшен от третьего лица в открытом мире, разработанный нидерландской компанией Guerrilla Games эксклюзивно для консоли PlayStation 4. Главной запоминающейся особенностью игры был весьма необычный сеттинг. Действие происходит в постапокалиптическом мире, населённом механическими зверями-машинами, а люди живут в первобытных племенах и промышляют охотой на роботов.





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