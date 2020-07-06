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Невесёлые вести пришли сегодня из Китая. Издание Zhitong Finance сообщило о том, что компания Nvidia начала рассылать своим партнёрам уведомления о возможном повышении цен на свою продукцию уже с июля текущего года. В качестве причин называются два обстоятельства: дефицит видеокарт на китайском рынке после проведения масштабной распродажи «618» и вновь активизировавшиеся в последнее время майнеры криптовалют.

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Важно отметить, что повышение это будет затрагивать в первую очередь видеокарты среднего ценового сегмента, ибо майнеры для своих целей предпочитают использовать именно их. Притом это будет не единственное повышение цен. Zhitong Finance также сообщает, что после выпуска GPU на базе Ampere и истощения запасов чипов серии Turing может вновь возникнуть ситуация с нехваткой чипов, что также приведёт к росту цен в сентябре-октябре текущего года.

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Так что надежды на удешевление видеоадаптеров с выходом новых поколений GPU от AMD и Nvidia могут разбиться о суровую реальность. Похоже, именно промежуток до выхода долгожданной серии RTX 3000 будет самым оптимальным моментом для приобретения новой видеокарты, ведь для того чтобы очистить склады от карт Turing, многие продавцы будут предлагать покупателям хорошие скидки.



