На Kickstarter запустили сбор средств на портативную игровую консоль размером с коробок спичек, способную запускать игры с PlayStation 1 и Sega Mega Drive
Развитие технологий движется вперёд семимильными шагами, и железо, которое ещё вчера занимало целые многоэтажные здания сегодня способно уместиться в вашем кармане. Некоторые компании уже отметились производством миниатюрных брелков, являющихся полноценными геймпадами для ретро-консолей SNES, а теперь энтузиасты решили сделать брелком целую портативную игровую консоль.
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FunKey S позиционируется как самая маленькая портативная игровая консоль в мире с габаритами 42,5 x 44,5 x 13,8 мм. Гаджет оснащён 1,54 дюймовым LCD IPS экраном с разрешением 240×240 пикселей, а его сердцем стало процессорное ядро ARM Cortex-A7 с 64 МБ оперативной памяти. Питать устройство будет литий-ионный аккумулятор емкостью 450 мАч. Для хранения данных можно использовать SD карты объёмом до 128GB.
Но самое главное в случае с подобными устройствами это конечно же доступные на них игры. И с ними у FunKey S тоже полный порядок: обещается поддержка целого ряда ретро-консолей посредством эмуляции. Среди них будут 8 и 16-битные консоли от Nintendo и Sega, их же портативки, Atary Lynx, WonderSwan и даже первая Playstation. Стоит отметить, что компания по сбору средств уже увенчалась успехом. Несмотря на то, что до её окончания есть ещё 26 дней, собранная сумма уже вдвое превысила изначальную цель. Это говорит о весьма немалом интересе к устройству со стороны ностальгирующих геймеров 90-х.
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