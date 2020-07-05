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Достоверно известно, что китайский гигант Huawei производит свои собственные десктопные ПК, ориентированные на внутренний рынок. Китайский Youtube-канал с лаконичным названием 自制 自制 приобрёл модель ценой в 1060 долларов США и рассказал о характеристиках и своём опыте использования данного чуда китайской инженерной мысли.

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Сердцем системы стал 8-ядерный процессор Kunpeng 920 2249K на базе 7-нм техпроцесса и архитектуры ARM v8 . 8 потоков данного CPU работают на частоте 2.6 ГГц. Объём памяти L1 - 128 КБ (64 КБ, 64 КБ), L2 - 512 КБ и L3 - 32 МБ L3. Процессор припаян к материнской плате Huawei D920S10, имеющей четыре слота DIMM DDR4, три слота PCIe 3.0 (x16. X4, x1), 6 портов SATA III, два слота M.2, по два порта USB 2.0 и USB 3.0, а также VGA-разъём. В комплекте поставляется 16 ГБ памяти Kingston DDR4-2666 2 модулями, жесткий диск SATA на 256 ГБ, блок питания на 200 Вт и видеокарта Yeston RX550.

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Опыт использования у автора канала выдался далеко не самым радужным: из-за архитектуры ARM Kunpeng на данной системе можно запустить лишь модифицированный вариант Linux под названием UOS. Сама ОС работает вполне пристойно, имеет интуитивно понятный интерфейс и поддерживает разрешения вплоть до 4K/60 Гц. А вот за доступ в местный магазин приложений пришлось доплатить порядка 115$. Выбор в сторе тоже был невелик: не нашлось софта от Adobe и многих других приложений.





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Из тестов был проведён рендеринг сцены с BMW в Blender. Результат в 11 минут и 47 секунд оказался весьма удручающим. Для сравнения 4-ядерный процессор Intel Core i3-9100 справляется с той же задачей за 8 минут 41 секунду в Blender 2.80. Воспроизводство потокового видео в 4К далось системе вполне неплохо, а вот при попытке запустить видеофайл силами самой системы производительности явно не хватало. В результате автор видео сделала вывод о том, что данная система годится лишь для офисной работы, отметив в качестве минусов также проблемы с совместимостью программного обеспечения и отсутствием доступа к жизненно важному софту.