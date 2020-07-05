Эксперты Hardware Unboxed раскрыли причины столь существенной разницы в цене материнских плат на B550 и B450 чипсетах
Недавно появившиеся в свободной продаже новые материнские платы под процессоры Ryzen на базе чипсета B550 существенно огорчили большинство пользователей весьма немаленькими ценами по сравнению с предшествующими моделями на B450. Недовольные потребители стали обвинять AMD, её партнёров и магазины в излишней жадности и советовать покупать остатки более доступных плат на B450.
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Однако всё оказалось не так однозначно. Авторы youtube-канала Hardware Unboxed решили разобраться в ценообразовании новинок и пришли к выводу, что цены возросли совершенно не на пустом месте. Материнские платы на базе B550 имеют значительно более качественную элементную базу и не являются ленивым рефрешем предыдущих моделей с обновлённым чипсетом. Для наглядности были рассмотрены три платы MSI, объединённых суббрендом tomahawk: MSI B450 Tomahawk, MSI MAG B550 TOMAHAWK и MSI MAG X570 TOMAHAWK.
B450 Tomahawk была одним из самых удачных представителей своего чипсета, но даже она имела довольно среднюю 8-фазную систему питания (4 реальных фазы с удвоителями на мосфетах On Semiconductor). Похожую VRM можно обнаружить в бюджетной материнке B550M Bazooka. В то же время в MAG B550 используется куда более продвинутая 10-фазная VRM на более качественных мосфетах Intersil, использующихся в старшей MAG X570.
Кроме того, B550 имеет поддержку PCIe 4.0, дополнительный слот M.2 (который тоже имеет поддержку PCIe 4.0, да ещё и оснащён собственным радиатором), куда более высокие поддерживаемые частоты оперативной памяти (4866 МГц против 4133 у B450), более массивные радиаторы на VRM, USB 3.2 Gen 2, 2.5 Gigabit LAN, порт USB Type-C на передней панели и улучшенную печатную плату, да и в целом данная материнская плата состоит в совсем другой лиге. Отсюда и разница в цене, ведь платите вы за более качественный продукт с лучшими характеристиками. Это подтверждают и тесты температуры VRM на материнских платах B450 и B550 чипсетов.
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