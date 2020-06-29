Выясняем целесообразность переплаты за старший чипсет для AMD Ryzen - эксперты Hardware Unboxed протестировали и сравнили VRM материнских плат на B450, B550 и X570 чипсетах
Совсем недавно мы имели удовольствие наблюдать за масштабным противостоянием компании AMD и её пользователей из-за решения лишить чипсеты 400-й серии поддержки процессоров Ryzen 4000. Тогда шквал критики заставил корпорацию изменить своё первоначальное решение и обеспечить совместимость с Zen3 более старым материнским платам. Но вот будут ли они достаточно эффективны в работе с более продвинутыми CPU и справятся ли с ними система питания у B450 материнских плат?
рекламаЭксперты youtube-канала Hardware Unboxed решили сравнить температуры VRM материнских плат на B450, B550 и Х570 чипсетах при работе с процессором Ryzen 3900x с включённой технологией авторазгона Precision Boost Overdrive. Для создания стабильно высокой нагрузки на CPU использовался бенчмарк Blender Gooseberry, прогоняемый в течение 1 часа. Тестирование проводилось в нескольких режимах: в открытом тестовом стенде без корпуса и без обдува зоны VRM, там же, но с 120-мм вентилятором на VRM и в корпусе Crystal Series 570X.
И в результате тестового прогона очень популярная MSI B450 Tomahawk MAX показала себя далеко не с лучшей стороны, прогревшись до 111 градусов и запустив режим тротлинга. В то же время старшая B550 Tomahawk благодаря более качественным цепям питания смогла удержать температуру в районе 60 градусов, не сильно отстав от MSI MAG X570 Tomahawk с 58 градусами. Чуть лучше себя повела B450 Gaming Pro Carbon AC, однако температура в 97°C тоже далека от идеальной.
С прямым охлаждением элементов питания ситуация становится чуть получше и результаты B450 Tomahawk с B450 Gaming Pro Carbon выглядят куда солиднее, но всё-равно очень далеко даже от более дешёвой MSI MAG B550M MORTAR. К тому же мало у кого система будет собрана без корпуса, и даже в неплохо продуваемом Corsair Crystal Series 570X с полным комплектом 120-мм вентиляторов VRM младших плат греется до 88 и 83°C соответственно.
рекламаВ качестве итога стоит сказать, что переход даже с самых лучших плат на чипсете B450 на самые бюджетные модели B550 является существенным апгрейдом. А вот какой-то критической разницы между платами на B550 и X570 замечено не было. Именно этот факт и является объяснением текущего ценообразования на материнские платы B550 чипсета. Ведь по разгонным характеристикам они на голову превосходят своих предшественниц на B450.
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