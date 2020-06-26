Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Видеокарта Radeon RX 580 является главным конкурентом невероятно популярной GTX 1060. Ранее мы уже выяснили производительность среднебюджетного чипа от Nvidia в популярных играх 2020 года, а теперь пришло время узнать возможности его аналога от AMD.

реклама

Для этого специалисты портала Gecid.com провели большое тестирование двух версий видеокарты Radeon RX 580 на 4 и 8GB видеопамяти в 20 наиболее актуальных для 2020 года играх, среди которых были горячие ААА тайтлы, и известные онлайн-проекты.

анонсы и реклама Самая дешевая 2070, цен ниже не было Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

В качестве тестового стенда выступила сборка на базе Intel Core i5-9400f установленного в материнскую плату Biostar B360GT3S Racing. В качестве оперативной памяти использовался комлект G.SKILL Trident Z Neo 2x8GB на частоте 2666 MHz. Основным накопителем выступил Patriot P200 объёмом 2TB. Сама видеокарта была представлена в двух версиях: SAPPHIRE NITRO+ RX 580 4G и SAPPHIRE PULSE RX 580 8G.

Начать тестирование решили с наиболее популярных сетевых игр, пользующихся вниманием большинства пользователей вне зависимости от времени.В Dota 2 объём видеобуфера не значит ничего и обе карты показывают схожую производительность в 100+ FPS. Похожая ситуация наблюдается в выживачах ARK: Survival Evolved и Rust, где адаптеры держат около 50 кадров в секунду. А вот в Apex Legends 4GB видеопамяти не хватает для игры на максималках. И если средний FPS у обеих карт находится в районе 90, то просадки у младшей могут достигать значения 20 кадров в секунду. Лечится выставлением среднего пресета текстур.

реклама

В PlayerUnknown’s Battlegrounds обе карты могут ронять фреймрейт до 30 FPS, но в среднем показывают по 100-140 FPS. Вдаже максимальные настройки не способны задействовать больше 3GB памяти, так что обе карты выдают по 70 FPS. Call of Duty: Warzone отличается высокими требованиями к объёму видеопамяти, что влечёт за собой необходимость снижать настройки графики на младшей RX 580.

Assassin’s Creed: Odyssey тестировали на средних настройках и в таком виде игра шла в 60 FPS. На RX 580 8 Gb явно остаётся запас и для более высоких настроек, но в таком режиме карты протестированы не были. В Gears 5, и Borderlands 3 разница между картами почти не была заметна и выражалась лишь в более высоком потреблении оперативной памяти в системе с RX 580 4 Gb. В Metro: Exodus с высокими настройками можно наблюдать стабильные 50 FPS.

реклама

Resident Evil 3 Remake и вовсе можно пройти на максималках в 90-100 FPS. А вот поппытка повторить подобный трюк в Star Wars Jedi: Fallen Order оборачивается средним фреймрейтом в 50 кадров в секунду с просадками до 30. DOOM Eternal предлагает настройки графики исходя из доступного объёма памяти видеокарты, так что на 8-гигабайтной PULSE использовались максимальные настройки, а на 4-гигабайтной NITRO+ просто высокие. В таком режиме они выдают по 60 кадров в секунду. Наконец весьма прожорливую Red Dead Redemption 2 протестировали на средне-низких настройках с которыми карточки выдали стабильные 60 FPS. Хотя и здесь очевидно есть запас для повышения настроек на старшей версии.





реклама

Хотя в большинстве игр разница между 4 и 8-гигабайтной версиями RX 580 едва ощутима, всё равно есть некоторые игры которым не хватает меньшего объёма видеопамяти. Так что если вы задумали обзавестись этой картой на вторичном рынке, то смотреть лучше в сторону 8-гигабайтной ревизии.



