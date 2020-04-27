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Если верить последним статистическим данным Steam, то видеокарта GeForce GTX 1060 в настоящий момент является самым популярным видеоадаптером среди пользователей сервиса. Но массовость ещё не означает великолепные скоростные показатели, да и вышел этот графический чип целых 3 года назад.

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Специально для всех тех, кто интересуется производительностью этих видеокарт в реалиях 2020 года портал Gecid.com провёл масштабное тестирование GTX 1060 в версии на 3GB видеопамяти в 25 актуальных играх, среди которых были как новинки ААА игропрома, так и популярные онлайн-проекты.

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Конфигурация тестового стенда была следующей: процессор Ryzen 5 3600 на стоковых частотах, материнская плата ASRock X570 Phantom Gaming 4, 16 Gb оперативной памяти Goodram IRDM Pro на частоте 3600MHz с таймингами CL18. В качестве накопителей использовалась два SSD - Patriot BURST 960GB и Corsair MP600 2TB. Сама видеокарта была в исполнении MAXSUN GTX1060 Terminator 3G.

В несильно требовательных к железу онлайн-играх и киберспортивных проектах GTX 1060 3GB показывает очень хороший перформанс. В таких играх как Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и World of Tanks она способна выдавать 100-150 кадров в секунду на максимальных настройках графики. В Overwatch, PlayerUnknown’s Battlegrounds и Apex Legend микс из низких и высоких настроек давал районе 100 FPS. Fortnite и Rainbow Six Siege на ультрах идут в 70-80 FPS. Более тяжёлые ARK: Survival Evolved и Rust уже вынудили снизить настройки графики до средних, и в таком режиме демонстрировали фреймрейт в 60-70 кадров в секунду.

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А вот в более дорогих и требовательных блокбастерах 3GB видеопамяти уже критически не хватает, поэтому ни о каких ультра пресетах графики речи быть не может. В Assassin's Creed Odissey, Borderlands 3, Metro Exodus, Gears 5 и Doom Eternal на средних настройках производительность GTX 1060 держится в районе 60 кадров в секунду с просадками до 45. Для достижения стабильных 60 FPS в Control пришлось снизить параметры графики до низких. Red Dead Redemption 2 на средних не достигает и 40 FPS. Хотя есть и такие блокбастеры, которые можно запускать с высокими параметрами и рассчитывать на 60-70 кадров в секунду. К таким играм относятся Resident Evil 3 и Star Wars Jedi Fallen Order.

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В заключение стоит сказать, что возможности GTX 1060 на 3Gb в 2020 году уже почти подошли к концу. 3 гигабайта видеопамяти уже не хватает большинству новых игр, а дальнейшие релизы будут ещё более требовательны к её объёму. Скорее всего уже год спустя эти видеокарты не смогут нормально запускать требовательные новинки и окончательно переквалифицируются в решение для игр в онлайне.