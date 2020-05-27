Новейшие видеокарты AMD Radeon 6900ХТ и 6800ХТ обойдут RTX 2080 Ti, но уступят RTX 3080 Ti - новые данные от портала AdoredTV
В свете скорого выхода графических ускорителей нового поколения от AMD и Nvidia всё больше IT-порталов начинают упражняться во всевозможных предсказаниях и аналитике. К примеру на AdoredTV вышло большое видео с подробным разбором всех имеющихся данных по флагманским картам 6900ХТ и RTX 3080 Ti.
рекламаСудя же по количеству вычислительных блоков у 6900ХТ, по теоретической производительности она обойдёт 2080 Ti примерно 30%. Таким образом можно констатировать, что несмотря на существенный скачёк в производительности между поколениями архитектур RDNA, догнать конкурентов из Nvidia у AMD так и не получилось. Новые поколения видеокарт на архитектурах RDNA2 и Ampere могут выйти на рынок уже в сентябре текущего года и предложат существенно возросшую производительность по сравнению с предыдущими продуктами компаний.
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