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Авторы Youtube-канала Moore's Law is Dead со ссылкой на свои источники внутри Nvidia опубликовали список технических характеристик грядущей флагманской видеокарты GeForce RTX 3080 Ti. По их данным референсный вариант GPU будет поставляться в версии с тремя вентиляторами, в отличие от RTX 2080 Ti. Питание карты осуществляется посредством двух 8-контактных разъемов питания. Карта будет иметь три разъёма интерфейса DisplayPort 3.0 и по одному HDMI и VirtualLink USB-C. Также будет реализованна поддержка PCI-Express 4.0 x16.

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Всего в рамках архитектуры Ampere Nvidia разрабатывает 3 уровня GPU. Старшим станет процессор под кодовым названием GA102. По имеющимся данным он будет иметь 5 376 графических ядер Ampere CUDA и будет построен на базе 7nm EUV техпроцесса. IPC новинки будет в среднем до 10% выше чем у поколения Turing. Тактовые частоты топовых чипов способны будут достигать значений в 2,20 ГГц и выше. Более младшие модели GA103 и GA104 могут развивать частоту свыше 2,50 ГГц. Карта использует память формата GDDR6 18 Гбит/с с пропускной способностью в 863 ГБ/с. Итоговая производительность флагманской видеокарты составит впечатляющие 21 TFLOP.

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Авторы Moore's Law is Dead считают, что даже в неоптимизированных под новое поколение играх прирост производительности составит 40% по сравнению с RTX 2080 Ti. В тех же играх, которые будут специально затачиваться под новую архитектуру преимущество будет достигать 70%. Количество RT-ядер увеличится не сильно, но вот производительность каждого из них возрастёт примерно в 4 раза по сравнению с Turing. Также вместе с релизом новых карт будет представлен продвинутый алгоритм апскейла DLSS 3.0.

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