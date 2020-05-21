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Сложности, вызванные глобальной пандемией похоже не повлияют на сроки выхода новых поколений графических процессоров от AMD и Nvidia. По информации издания DigiTimes новые флагманы двух компаний будут выпущены на рынок уже в нынешнем сентябре. Вместе с этим производители планируют снизить цены на видеоадаптеры предыдущих поколений, чтобы ещё больше стимулировать спрос на настольные GPU.

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Судя по этой информации, AMD наконец представит на суд пользователей свою мифическую Big Navi, которую некоторые также называют Radeon RX 5950 XT (финальное название может быть другим). Примерно в это же время должны будут поступить в продажу процессоры под кодовым названием Vermeer, за которым скорее всего скрываются Ryzen 4000 на микроархитектуре Zen3. У Nvidia флагманом следующего поколения выступит RTX 3080 Ti, технические характеристики которого недавно стали достоянием общественности.

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Также на скорый выход новых GPU намекает и график появления графических чипов предыдущих поколений.

Даты выхода потребительских карт NVIDIA GeForce:

GeForce GTX 1080 - май 2016

GeForce GTX 1080 11 Гбит / с - апрель 2017 года (спустя 11 месяцев)

GeForce RTX 2080 - сентябрь 2018 (спустя 15 месяцев)

GeForce RTX 2080 SUPER - июль 2019 года (спустя 10 месяцев)

уже 10 месяцев не выпускали ничего принципиально нового

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Radeon RX 480 - июнь 2016

Radeon RX 580 - апрель 2017 года (спустя 10 месяцев)

RX Vega 64 - август 2017 (спустя 4 месяцев)

Radeon RX 590 - ноябрь 2018 г. (спустя 15 месяцев)

Radeon VII - февраль 2019 года (спустя 3 месяцев)

RX 5700 XT - июль 2019 года (спустя 5 месяцев)

уже 10 месяцев не выпускали ничего принципиально нового

В сентябре будет уже 14 месяцев без крупных релизов от обеих компаний. Учитывая тот факт, что раньше перерывы не превышали 15 месяцев, выпуск новых поколений GPU в сентябре текущего года выглядит как соблюдение привычного графика запуска новинок.