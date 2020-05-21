GeForce RTX 3080 Ti и Radeon RX 5950 XT могут выйти на рынок уже в сентябре текущего года - цены на карты предыдущих поколений пойдут вниз
Сложности, вызванные глобальной пандемией похоже не повлияют на сроки выхода новых поколений графических процессоров от AMD и Nvidia. По информации издания DigiTimes новые флагманы двух компаний будут выпущены на рынок уже в нынешнем сентябре. Вместе с этим производители планируют снизить цены на видеоадаптеры предыдущих поколений, чтобы ещё больше стимулировать спрос на настольные GPU.
Судя по этой информации, AMD наконец представит на суд пользователей свою мифическую Big Navi, которую некоторые также называют Radeon RX 5950 XT (финальное название может быть другим). Примерно в это же время должны будут поступить в продажу процессоры под кодовым названием Vermeer, за которым скорее всего скрываются Ryzen 4000 на микроархитектуре Zen3. У Nvidia флагманом следующего поколения выступит RTX 3080 Ti, технические характеристики которого недавно стали достоянием общественности.
рекламаТакже на скорый выход новых GPU намекает и график появления графических чипов предыдущих поколений.
Даты выхода потребительских карт NVIDIA GeForce:
- GeForce GTX 1080 - май 2016
- GeForce GTX 1080 11 Гбит / с - апрель 2017 года (спустя 11 месяцев)
- GeForce RTX 2080 - сентябрь 2018 (спустя 15 месяцев)
- GeForce RTX 2080 SUPER - июль 2019 года (спустя 10 месяцев)
- уже 10 месяцев не выпускали ничего принципиально нового
рекламаДаты выхода потребительских карт AMD Radeon:
- Radeon RX 480 - июнь 2016
- Radeon RX 580 - апрель 2017 года (спустя 10 месяцев)
- RX Vega 64 - август 2017 (спустя 4 месяцев)
- Radeon RX 590 - ноябрь 2018 г. (спустя 15 месяцев)
- Radeon VII - февраль 2019 года (спустя 3 месяцев)
- RX 5700 XT - июль 2019 года (спустя 5 месяцев)
- уже 10 месяцев не выпускали ничего принципиально нового
В сентябре будет уже 14 месяцев без крупных релизов от обеих компаний. Учитывая тот факт, что раньше перерывы не превышали 15 месяцев, выпуск новых поколений GPU в сентябре текущего года выглядит как соблюдение привычного графика запуска новинок.
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