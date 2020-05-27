Энтузиасты достигли колоссального прогресса в эмуляции The Last of Us - главный хит PlayStation 3 теперь значительно лучше работает на ПК
Хотя популярный эмулятор PlayStation 3 RPCS3 не останавливается в своём развитии, многие действительно важные игры с этой системы запускаются на нём довольно плохо, демонстрируя низкую производительность и изобилуя графическими багами всех мастей и калибров. К примеру самый высоко оценённый эксклюзив PS3 The Last of Us во многих сценах заливает экран артефактами и чрезмерным блюром, да и вообще показывает довольно низкий фреймрейт.
Однако вокруг эмулятора собралось небольшое, но преданное сообщество энтузиастов, которые стараются находить решения для наиболее серьёзных проблем. Так фанаты эмуляции выяснили, что производительность в некоторых играх может существенно возрасти, если выключить в них алгоритм сглаживания MLAA. Это специфический алгоритм, использовавшийся в таких эксклюзивах Sony как God of War 3, Uncharted 2/3 и конечно же Last of Us. Его отключение не только повышает скорость работы игры, но также убирает многие проблемы с графикой.
рекламаДалее энтузиасты под никами ZEROx и Illusion обнаружили, что с помощью CheatEngine можно получить доступ к некоторым ресурсам игры и подправить определённые параметры. Так они смогли решить проблему с Depth Buffer, что позволило избавиться от излишнего замыливания в некоторых сценах, а также ещё сильнее увеличило производительность. Теперь любому желающему доступен патч с этими изменениями. Конечно у игры остаются некоторые проблемы с зависаниями, но энтузиасты научились обходить и их. Подробнее об этом можно посмотреть в видео канала BSoD Gaming с подробной инструкцией по запуску и настройке The Last of Us на ПК.
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