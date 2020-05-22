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Десятое поколение Intel только поступило в продажу, а AMD уже вовсю старается при помощи агрессивного демпинга испортить продажи конкурентам. Совсем недавно стало известно, что цена на Ryzen 9 3900X на торговой площадке Amazon упала на 89$. Теперь же очередь подошла и к более массовым 8-ядерным процессорам. На известной торговой площадке Newegg стоимость популярного Ryzen 3700x упала на 35$, что в целом не так уж и много, однако всё равно приятно.

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Но по-настоящему хорошую скидку дали на его старший аналог Ryzen 3800x. Его цена на Amazon и Newegg сократилась на 70$ и теперь составляет всего 329$. Теперь он выглядит ещё привлекательней в борьбе с новым предтопом Intel Core i7-10700k. В тестах 10700k опережает 3700х всего на 7-15% в играх, а в рабочих задачах оба CPU демонстрируют паритет.

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8-ядерные процессоры серии Ryzen 3000 серии славятся своей универсальностью и наилучшим соотношением цены и производительности. И подобной акцией AMD в очередной раз продемонстрировала гибкость своей ценовой политики. Кроме того, при покупке на Newegg в подарок к процессору дают купон на 3 месяца подписки Xbox Game Pass для ПК с доступом к таким отличным играм как Metro Exodus, Gears 5, The Outer Worlds, Gears Tactics и многим другим.