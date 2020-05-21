AMD снижает цены на свои процессоры, цена Ryzen 9 3900X упала на 90 долларов, что угрожает продажам i7-10700K и i9-10900K
Компания AMD усиливает конкуренцию с новыми процессорами Intel, начиная серьезно демпинговать. 12-ядерный и 24-поточный процессор от "красных" уже потерял в цене 90 долларов США, его рекомендованная стоимость составила 410 долларов США, что сделало данный процессор намного дешевле 10-ядерного флагмана от Intel - Core i9-10900K. Стоимость i9-10900K составляет более 510 долларов США. С другой стороны, i7-10700K стоит около 410 долларов. Ожидается, что версия i9-10900KF с отключенной интегрированной графикой будет стоить примерно на 20 долларов дешевле, а его розничная цена должна быть около 480 долларов, а i7-10700KF - около 380 долларов.
Процессор i9-10900K по тестам примерно на 7% в среднем опережает Ryzen 9 3900X, но во многопоточной производительности отстает на 12%.Ожидается, что i7-10700K будет немного быстрее, чем i9-9900K. В отчете за февраль 2020 года отмечается, что AMD обладает значительными запасами для снижения цен на свои процессоры Ryzen 3-го поколения для поддержания конкурентоспособности по отношению к Intel, пока им на смену не придут новые процессоры 4-го поколения Ryzen "Vermeer" на базе Zen 3 в сентябре 2020 года.
рекламаРекомендуется повременить с обновлением своих PC на платформе AM4 и уже к зиме обзавестись обесцененными процессорами с микроархитектурой Zen 2. Уже сейчас Ryzen 9 3900 стоит менее 30 000 рублей в нашей рознице.
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