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AMD снижает цены на свои процессоры, цена Ryzen 9 3900X упала на 90 долларов, что угрожает продажам i7-10700K и i9-10900K

для раздела Блоги
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Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
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Компания AMD усиливает конкуренцию с новыми процессорами Intel, начиная серьезно демпинговать. 12-ядерный и 24-поточный процессор от "красных" уже потерял в цене 90 долларов США, его рекомендованная стоимость составила 410 долларов США, что сделало данный процессор намного дешевле 10-ядерного флагмана от Intel - Core i9-10900K. Стоимость i9-10900K составляет более 510 долларов США. С другой стороны, i7-10700K стоит около 410 долларов. Ожидается, что версия i9-10900KF с отключенной интегрированной графикой будет стоить примерно на 20 долларов дешевле, а его розничная цена должна быть около 480 долларов, а i7-10700KF - около 380 долларов.

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Процессор i9-10900K по тестам примерно на 7% в среднем опережает Ryzen 9 3900X, но во многопоточной производительности отстает на 12%.Ожидается, что i7-10700K будет немного быстрее, чем i9-9900K. В отчете за февраль 2020 года отмечается, что AMD обладает значительными запасами для снижения цен на свои процессоры Ryzen 3-го поколения для поддержания конкурентоспособности по отношению к Intel, пока им на смену не придут новые процессоры 4-го поколения Ryzen "Vermeer" на базе Zen 3 в сентябре 2020 года.

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Рекомендуется повременить с обновлением своих PC на платформе AM4 и уже к зиме обзавестись обесцененными процессорами с микроархитектурой Zen 2. Уже сейчас Ryzen 9 3900 стоит менее 30 000 рублей в нашей рознице.

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E1nher1
10:50
Понимаю. К оскорблениям не прибегаю, на личности не перехожу, к конкуренции индифферентен. Но вбросы считаю нужным подавлять.
AMD снижает цены на свои процессоры, цена Ryzen 9 3900X упала на 90 долларов, что угрожает продажам i7-10700K и i9-10900K
королльв
10:50
Да расстроиться надо если в его историях себя узнал,а не лайкать
12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X подешевел на 89 долларов – ответ AMD на анонс процессоров Intel Core 10-го поколения последовал незамедлительно
smaximaa
10:50
он не фанатик, а интелбот, причём не скрывает этого)
12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X подешевел на 89 долларов – ответ AMD на анонс процессоров Intel Core 10-го поколения последовал незамедлительно
mimigen
10:50
Король идет на отдых, скажем на неделю. Предупреждение ушло в пустоту!!
12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X подешевел на 89 долларов – ответ AMD на анонс процессоров Intel Core 10-го поколения последовал незамедлительно
Exel Benchmark
10:49
Не пришлось бы цены снижать, не будь рубль ниже плинтуса
12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X подешевел на 89 долларов – ответ AMD на анонс процессоров Intel Core 10-го поколения последовал незамедлительно
королльв
10:49
хаха теория заговора все коментарии проплачены интел да.
12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X подешевел на 89 долларов – ответ AMD на анонс процессоров Intel Core 10-го поколения последовал незамедлительно
mimigen
10:49
Принимаю. По очереди предупреждаю всех ярых фанатов. Кто-то уже на отдыхе. А если Вам и другим очень трудно не отвечать (видимо потому что беспокойный мозг мешает), то и в этом могу помочь!!
12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X подешевел на 89 долларов – ответ AMD на анонс процессоров Intel Core 10-го поколения последовал незамедлительно
smaximaa
10:48
через год возможно и будут, но это не точно) тем более он станет не нужен, так как выйдут уже зен 3 и рокеты
12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X подешевел на 89 долларов – ответ AMD на анонс процессоров Intel Core 10-го поколения последовал незамедлительно
королльв
10:48
Петушок с 2070 чипом от 2060 и ксасом обиделся,у тебя даже нету лол помощнее чем у тебя
12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X подешевел на 89 долларов – ответ AMD на анонс процессоров Intel Core 10-го поколения последовал незамедлительно
Roditch
10:47
На счёт 20 он загнул конечно, в Starcraft до 16% доходит в FullHD и 2080Ti. https://delta-game.ru/news/sravnenie-amd-ryzen-9-3900x-i-intel-core-i9-9900k/
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