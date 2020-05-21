Intel Core i7-10700K против AMD Ryzen 3700X - масштабное тестирование новинки Intel от Hardware Unboxed
Вслед за ворохом тестов старшего процессора 10900k в новой линейке на архитектуре Comet Lake начали потихоньку появляться обзоры и на остальные модели. На что способен новый предтоповый 10700K от Intel и способен ли он побороться за звание лучшего восьмиядерника можно узнать из нового тестирования от Hardware Unboxed.
В первую очередь процессоры были протестированы в рабочих задачах, где выяснилось, что новинка Intel с ценником свыше 400$ во многих задачах показывает схожую производительность, что и более дешёвый Ryzen 3700X. Более того в определённых приложениях процессор AMD умудряется вырваться вперёд, что тоже не делает Intel чести.
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В игровых тестах в разрешении 1080p i7-10700K уже показывает себя лучше, превосходя Ryzen в среднем на 5-15% в зависимости от игры. К примеру в Far Cry New Dawn он выдаёт 132 FPS против 114 у 3700X, в то время как в Red Dead Redemption разница между ними составляет жалкие 2 кадра в секунду. В более высоком разрешении 1440p различия становятся ещё незначительней ибо производительность начинает упираться в мощности GPU. Средние различия по итогам тестов в 7 играх составляют 7% для 1080р и 5% для 1440p.
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В итоге i7-10700K предлагает прирост производительности в 7-15% болше чем у Ryzen 3700X, при том что его цена выше в среднем на 100$. Стоит ли подобная разница такой переплаты пусть каждый решает для себя сам.
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