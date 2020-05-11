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Мы уже информировали наших читателей о спорах вокруг собственной античитерской системы защиты от Riot Games. Теперь же стала поступать информация о том, что данное программное обеспечение может наносить ущерб комплектующим ПК. Сразу несколько пользователей форума Reddit сообщили, что работа античита Vanguard приводила к перегреву видеокарты и отключению периферийных устройств без ведома пользователя. Скорее всего это происходило из-за того, что античит путал драйверы некоторых устройств с вредоносным читерским ПО и самостоятельно отключал их.

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К примеру пользователь под ником Hugometeo рассказал о прогреве своей видеокарты EVGA GTX 970 до температуры свыше 90°, что согласно спецификациям производителя считается перегревом. Это привело к появлению в комнате характерного запаха горячего пластика. Помимо этого включённый Vanguard может приводить к проблемам в работе RGB подсветки компьютера и неполадкам в работе MSI Afterburner и некоторого другого оверклокерского софта.

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