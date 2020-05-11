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Античит онлайн-шутера Valorant может приводить к перегреву ПК и выходу из строя видеокарт и других комплектующих

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Мы уже информировали наших читателей о спорах вокруг собственной античитерской системы защиты от Riot Games. Теперь же стала поступать информация о том, что данное программное обеспечение может наносить ущерб комплектующим ПК. Сразу несколько пользователей форума Reddit сообщили, что работа античита Vanguard приводила к перегреву видеокарты и отключению периферийных устройств без ведома пользователя. Скорее всего это происходило из-за того, что античит путал драйверы некоторых устройств с вредоносным читерским ПО и самостоятельно отключал их.

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К примеру пользователь под ником Hugometeo рассказал о прогреве своей видеокарты EVGA GTX 970 до температуры свыше 90°, что согласно спецификациям производителя считается перегревом. Это привело к появлению в комнате характерного запаха горячего пластика. Помимо этого включённый Vanguard может приводить к проблемам в работе RGB подсветки компьютера и неполадкам в работе MSI Afterburner и некоторого другого оверклокерского софта.

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Сами разработчики очень скупо прокомментировали проблемы со своей программой, отделавшись лишь дежурным заявлением о работе над возникшими затруднениями. Большинство пользователей Reddit сошлись во мнении что на данный момент лучше всего отключить античит от греха подальше. Подробное руководство по отключению Vanguard можно найти на сайте технической поддержки Riot.

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Похоже на то, что он отрубал дрова системы охлаждения, что в итоге приводило к перегреву.
Античит онлайн-шутера Valorant может приводить к перегреву ПК и выходу из строя видеокарт и других комплектующих
coolio
14:28
Если бы античит жёг компы читерастов, ему бы цены не было.
Античит онлайн-шутера Valorant может приводить к перегреву ПК и выходу из строя видеокарт и других комплектующих
ACDCOVER
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Он конченый с такими заявлениями :) Ему для тетриса 512мб хватит.
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