Riot Games готова заплатить 100 тысяч долларов добровольцам за обнаружение уязвимостей в их античит-системе
Читеры являются главным бичом абсолютного большинства современных онлайн игр. Они портят удовольствие от игры честным игрокам, чем вызывают отток аудитории из проектов. И Riot Games судя по всему весьма серьёзно озабочена эффективным решением этой проблемы в свете запуска соревновательного шутера Valorant. Античит их собственной разработки Vanguard запускается вместе с ОС и блокирует возможность использования читов ещё до запуска самой игры.
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Высокие приоритеты Vanguard в системе пользователя даже вызвали волну недовольства и критики в адрес компании, однако Riot не стали ничего менять. Мотивировали они это тем, что запуск античита без необходимых привилегий в системе делает его неэффективным в борьбе с популярными чит-программами, а если бы Riot захотели украсть пользовательские данные, то сделали бы это и без Vanguard.
рекламаТак или иначе античит будет сопровождать Valorant на протяжении всего его жизненного цикла. А для улучшения его возможностей и закрытия уязвимостей открывается программа наград за обнаружение брешей в защите Vanguard. В её рамках Riot готовы платить от 25 до 100 тысяч долларов хакерам за поиск лазеек в обороне софта и даже снимать баны, полученные в процессе поиска этих самых лазеек.
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