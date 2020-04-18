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Читеры являются главным бичом абсолютного большинства современных онлайн игр. Они портят удовольствие от игры честным игрокам, чем вызывают отток аудитории из проектов. И Riot Games судя по всему весьма серьёзно озабочена эффективным решением этой проблемы в свете запуска соревновательного шутера Valorant. Античит их собственной разработки Vanguard запускается вместе с ОС и блокирует возможность использования читов ещё до запуска самой игры.

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Высокие приоритеты Vanguard в системе пользователя даже вызвали волну недовольства и критики в адрес компании, однако Riot не стали ничего менять. Мотивировали они это тем, что запуск античита без необходимых привилегий в системе делает его неэффективным в борьбе с популярными чит-программами, а если бы Riot захотели украсть пользовательские данные, то сделали бы это и без Vanguard.

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