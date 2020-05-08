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Nvidia продемонстрировали разницу между 60, 144 и 240 FPS на примере Call of Duty: Warzone и рассказазали о преимуществах высокого фреймрейта

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Уже многие годы в геймерском сообществе не утихают споры об оптимальном количестве кадров в секунду. Кто-то заявляет, что идеальным значением является уровень в 60 FPS, кому-то мало сотни, а некоторые индивиды утверждают, что человеческий глаз видит не больше 30. В реальности же никаких ограничений наши органы зрения не имеют, а больший фреймрейт приводит к большей плавности картинки и меньшему инпут-лагу. Но какова реальная разница между 60 и 240 FPS и стоит ли она существенной переплаты?

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Nvidia на своём собственном youtube-канале опубликовали видео, в котором на примере популярной королевской битвы Call of Duty: Warzone наглядно показали разницу между геймплеем в 60, 144 и 240 кадров в секунду. В игре использовался киберспортивный пресет настроек, а запись велась профессиональной высокоскоростной камерой Phantom VEO  640S с фреймрейтом в 1000 FPS.

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Из видео становится понятно, что наивысший FPS вкупе со 240-герцовым монитором обеспечивает самый комфортный игровой опыт в соревновательных шутерах, где счёт порой идёт на малые доли секунды. Сама Nvidia выделила следующие преимущества подобного сетапа:

  1.  Плавность анимации, которая позволяет легче отслеживать цели
  2. Исчезновение призрачных ореолов от других игроков при смене одного кадра на другой
  3. Снижение эффекта разрыва кадра при резком повороте камеры
  4. Возможность раньше заметить противника, выскакивающего из-за укрытия

Правда для достижения подобных результатов производительности нужно будет обзавестись как минимум недешёвым 144-герцовым монитором и видеокартой не ниже уровня RTX 2060 Super, а 240 FPS покорятся лишь RTX 2080 Ti. Разумны ли подобные траты при игре в бесплатный онлайн-шутер пусть каждый решает для себя сам.

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nvidia call of duty: warzone 60 fps
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Сейчас обсуждают

Evgeniy Som
00:10
Какие 60 фпс? ты еще про 24 кадра вспомни ))) В реальности глаз воспринимает мир не по кадрам и в среднем человек может различать до 200 кадров в секунду. Лично я в онлайн шутеры не могу играть при 60...
Nvidia продемонстрировали разницу между 60, 144 и 240 FPS на примере Call of Duty: Warzone и рассказазали о преимуществах высокого фреймрейта
Александр Петросян
00:10
Вот обращение к тебе
Дата выпуска AMD Zen 3, характеристики и цена: все, что мы знаем о AMD Ryzen 4000
omoikane
00:09
Тогда советую и на ремонт подзаработать или опережая отмазку "квартира не моя", на жил. площадь :D Но про нытье согласен.
Nvidia продемонстрировали разницу между 60, 144 и 240 FPS на примере Call of Duty: Warzone и рассказазали о преимуществах высокого фреймрейта
Anglesmith
00:08
На 10-й секунде в нижней части экрана мужик бежит со скоростью 1 шаг в 10 кадров. Написано, что это якобы 60 кадров в секунду. Тогда за секунду мужик сделает 6 шагов. В минуту - 360. Смотрим сюда: htt...
Nvidia продемонстрировали разницу между 60, 144 и 240 FPS на примере Call of Duty: Warzone и рассказазали о преимуществах высокого фреймрейта
omoikane
00:06
Может затем что не у всех проблемы с самооценкой. Им важна картинка и процесс игры с друзьями, а не "нагибать" :D
Nvidia продемонстрировали разницу между 60, 144 и 240 FPS на примере Call of Duty: Warzone и рассказазали о преимуществах высокого фреймрейта
sgs
00:03
Камера способна писать со скоростью 1000 кадров/с, а человеческий глаз не различает больше 60 кадров/с, в чем профит покупки более мощной карты и монитора на матрице по проще ради большего количества ...
Nvidia продемонстрировали разницу между 60, 144 и 240 FPS на примере Call of Duty: Warzone и рассказазали о преимуществах высокого фреймрейта
Sergej V
00:03
конечно 240 герц дают и ещё как дают! особенно с учётом того, что ваши глаза видят в режиме 24 герца :)
Nvidia продемонстрировали разницу между 60, 144 и 240 FPS на примере Call of Duty: Warzone и рассказазали о преимуществах высокого фреймрейта
Sergej V
00:01
маркетинг в чистом виде и подача картинки в формате 1080i , где видна прорисовка полукадров , в 1080p такого нет. если бы в игре реально была бы прорисовка как на видео с постепенным прорисовыванием к...
Nvidia продемонстрировали разницу между 60, 144 и 240 FPS на примере Call of Duty: Warzone и рассказазали о преимуществах высокого фреймрейта
VRoman
00:00
Телевизор не на один год берётся. Уж если тратиться на телевизор, то почему не доплатить пару сотен баксов и взять то, что и через 5 лет останется достойным? А приставки уже к концу этого года начнут ...
Режим самоизоляции положительно повлиял на рост продаж 4K телевизоров и актуальных игровых консолей в России
Magnum79
23:57
Я вот сделал выбор. И ещё раз скажу, что после 2070 и 2к привычный fullhd на 1060 это как черно-белый телек с крутилкой. Однозначно того стоит.
Nvidia продемонстрировали разницу между 60, 144 и 240 FPS на примере Call of Duty: Warzone и рассказазали о преимуществах высокого фреймрейта
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