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Уже многие годы в геймерском сообществе не утихают споры об оптимальном количестве кадров в секунду. Кто-то заявляет, что идеальным значением является уровень в 60 FPS, кому-то мало сотни, а некоторые индивиды утверждают, что человеческий глаз видит не больше 30. В реальности же никаких ограничений наши органы зрения не имеют, а больший фреймрейт приводит к большей плавности картинки и меньшему инпут-лагу. Но какова реальная разница между 60 и 240 FPS и стоит ли она существенной переплаты?

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Nvidia на своём собственном youtube-канале опубликовали видео, в котором на примере популярной королевской битвы Call of Duty: Warzone наглядно показали разницу между геймплеем в 60, 144 и 240 кадров в секунду. В игре использовался киберспортивный пресет настроек, а запись велась профессиональной высокоскоростной камерой Phantom VEO 640S с фреймрейтом в 1000 FPS.

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Плавность анимации, которая позволяет легче отслеживать цели Исчезновение призрачных ореолов от других игроков при смене одного кадра на другой Снижение эффекта разрыва кадра при резком повороте камеры Возможность раньше заметить противника, выскакивающего из-за укрытия

Из видео становится понятно, что наивысший FPS вкупе со 240-герцовым монитором обеспечивает самый комфортный игровой опыт в соревновательных шутерах, где счёт порой идёт на малые доли секунды. Сама Nvidia выделила следующие преимущества подобного сетапа:

Правда для достижения подобных результатов производительности нужно будет обзавестись как минимум недешёвым 144-герцовым монитором и видеокартой не ниже уровня RTX 2060 Super, а 240 FPS покорятся лишь RTX 2080 Ti. Разумны ли подобные траты при игре в бесплатный онлайн-шутер пусть каждый решает для себя сам.

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