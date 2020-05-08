Nvidia продемонстрировали разницу между 60, 144 и 240 FPS на примере Call of Duty: Warzone и рассказазали о преимуществах высокого фреймрейта
Уже многие годы в геймерском сообществе не утихают споры об оптимальном количестве кадров в секунду. Кто-то заявляет, что идеальным значением является уровень в 60 FPS, кому-то мало сотни, а некоторые индивиды утверждают, что человеческий глаз видит не больше 30. В реальности же никаких ограничений наши органы зрения не имеют, а больший фреймрейт приводит к большей плавности картинки и меньшему инпут-лагу. Но какова реальная разница между 60 и 240 FPS и стоит ли она существенной переплаты?
рекламаNvidia на своём собственном youtube-канале опубликовали видео, в котором на примере популярной королевской битвы Call of Duty: Warzone наглядно показали разницу между геймплеем в 60, 144 и 240 кадров в секунду. В игре использовался киберспортивный пресет настроек, а запись велась профессиональной высокоскоростной камерой Phantom VEO 640S с фреймрейтом в 1000 FPS.
рекламаИз видео становится понятно, что наивысший FPS вкупе со 240-герцовым монитором обеспечивает самый комфортный игровой опыт в соревновательных шутерах, где счёт порой идёт на малые доли секунды. Сама Nvidia выделила следующие преимущества подобного сетапа:
- Плавность анимации, которая позволяет легче отслеживать цели
- Исчезновение призрачных ореолов от других игроков при смене одного кадра на другой
- Снижение эффекта разрыва кадра при резком повороте камеры
- Возможность раньше заметить противника, выскакивающего из-за укрытия
Правда для достижения подобных результатов производительности нужно будет обзавестись как минимум недешёвым 144-герцовым монитором и видеокартой не ниже уровня RTX 2060 Super, а 240 FPS покорятся лишь RTX 2080 Ti. Разумны ли подобные траты при игре в бесплатный онлайн-шутер пусть каждый решает для себя сам.
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