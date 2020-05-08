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Новые четырехъядерники от AMD поступили в продажу и будут тягаться с чуть более дорогими 6-ядерными процессорами i5-9400F. На стороне красных более высокие тактовые частоты и многопоточность, а Intel может похвастаться большим количеством физических ядер. Но что из этого проявит себя лучше в реальных игровых нагрузках? Ответ в новом тестировании от Hardware Unboxed.

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Немного о тестовом стенде: процессор от AMD запускали на материнской плате Gigabyte x570 Aorus Master c 32 Гб оперативной памяти на частоте 3200 МГц и таймингами CL14. Для процессора Intel была выбрана плата Gigabyte z390 Aorus Ultra с той же конфигурацией ОЗУ. Видеокарта RTX 2080 Ti. Также в тесте принимали участие младшие процессоры i3-9100f и Ryzen 3 3100, хотя основное внимание было уделено не им.

В первой же игре на тесте (которой стала Battlefield V) новинка от AMD вырвалась вперёд по среднему и минимальному FPS. Однако i5 не был намерен капитулировать и в Far Cry: New Dawn показал более солидный результат, обойдя конкурента на 1 кадр в секунду.

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Но всё же это не спасло его от дальнейшего поражения. В Shadow of the Tomb Raider, R6: Siege, Gears 5 и Red Dead Redemption 2 он отставал от 3300x в среднем на 10-15 FPS, и только в Ghost Recon Brekpoint смог взять реванш, опередив противника по среднему FPS, но всё равно отстал по минимальному.

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Усреднённый результат игровых тестов показывает близкую производительность обоих процессоров, но вот по показателю цены за кадр 3300x выглядит намного привлекательней. Разница по этому параметру достигает 50%, что делает Ryzen куда более выгодным предложением.

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Ну и напоследок немного синтетических тестов и рабочих задач. В Cinebench R20 процессор от красных обходит своего оппонента и в одноядерной, и в мультипоточной производительности. Также 3300x отлично показал себя и в работе: ни в одной из рабочих нагрузок он не утратил лидерства, будь то рендер, монтаж или архивация.

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Итоги всех тестов оказались довольно просты: 120-долларовый 3300x пока что не имеет конкурентов по производительности за свою цену. Он оказался лучше 6-ядерного 9400f почти во всём, да ещё и базируется на более привлекательной платформе. Единственный серьёзный конкурент для него это 1600AF, от того же производителя.