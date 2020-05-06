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Выявляем превосходство двухканального режима памяти над одноканальным с процессорами Ryzen 3000 в играх - новое тестирование от hardwaretimes

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Процессоры семейства Ryzen известны своей чувствительностью к тактовой частоте ОЗУ и довольно зависимы от пропускной способности памяти. Наиболее предпочтительными для них являются частоты от 3200 МГц и выше. Однако помимо частот на пропускную способность памяти влияет и ещё один момент: многоканальный режим работы ОЗУ всегда выигрывает у одноканального.

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Рабочие задачи и синтетические тесты очень наглядно демонстрируют преимущества многоканала, но будет ли от него значительный прирост производительности в играх? Специалисты издания hardwaretimes решили протестировать несколько современных игр, чтобы ответить на этот вопрос.

Для начала был протестирован процессор Ryzen 7 3700x в таких играх как Assassin’s Creed Origins и Division 2. Истоки оказалась довольно требовательной к скоростным показателям памяти игрой. С двухканальной памятью возрос не только средний фреймрейт, но и улучшились показатели минимального FPS. Да и в целом внутриигровой бенчмарк смог отрендерить почти на 20% больше кадров.

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А вот во второй Дивизии отрыв оказался не таким уж и большим. Хотя и здесь двухканал позволяет сократить просадки FPS и увеличить плавность игрового процесса.

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Следующим подопытным стал 12-ядерный Ryzen 9 3900X. Из-за своей чиплетной компоновки в виде двух CCD, объединенных между собой шиной Infinity Fabric он должен быть более чувствителен к скоростным показателям ОЗУ. Протестированы были следующие игры: Assassins Creed Origins, Ashes of the Singularity: Escalation, The Division 2 и Metro Exodus. Разрешение экрана 1080р, максимальные настройки и видеокарта RTX 2080 Super.

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Assassins Creed показывает очень существенное превосходство двухканального режима памяти над одноканальным. Разница в производительности на одинаковых частотах памяти может достигать 70% по среднему FPS и более чем вдвое по минимальному. Похожие результаты выдаёт и Ashes of the Singularity.

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А вот Division 2 и Metro Exodus демонстрируют совершенно другие показатели, почти никак не реагируя на количество каналов памяти. Рост производительности при увеличении пропускной способности памяти в случае с этими играми составляет жалкие пару процентов. Хотя тут может играть свою роль тот факт, что они в целом не сильно требовательны к ресурсам CPU. 

И в качестве итогов можно сказать, что двухканальный режим памяти для процессоров Ryzen всё-таки является предпочтительным. Разница в цене между китом на 2 модуля и 1 модулем на тот же объём не столь существенна, а вот производительность у первого варианта может в результате оказаться на голову выше.



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