Процессоры семейства Ryzen известны своей чувствительностью к тактовой частоте ОЗУ и довольно зависимы от пропускной способности памяти. Наиболее предпочтительными для них являются частоты от 3200 МГц и выше. Однако помимо частот на пропускную способность памяти влияет и ещё один момент: многоканальный режим работы ОЗУ всегда выигрывает у одноканального.

Рабочие задачи и синтетические тесты очень наглядно демонстрируют преимущества многоканала, но будет ли от него значительный прирост производительности в играх? Специалисты издания hardwaretimes решили протестировать несколько современных игр, чтобы ответить на этот вопрос.

Для начала был протестирован процессор Ryzen 7 3700x в таких играх как Assassin’s Creed Origins и Division 2. Истоки оказалась довольно требовательной к скоростным показателям памяти игрой. С двухканальной памятью возрос не только средний фреймрейт, но и улучшились показатели минимального FPS. Да и в целом внутриигровой бенчмарк смог отрендерить почти на 20% больше кадров.

А вот во второй Дивизии отрыв оказался не таким уж и большим. Хотя и здесь двухканал позволяет сократить просадки FPS и увеличить плавность игрового процесса.

Следующим подопытным стал 12-ядерный Ryzen 9 3900X. Из-за своей чиплетной компоновки в виде двух CCD, объединенных между собой шиной Infinity Fabric он должен быть более чувствителен к скоростным показателям ОЗУ. Протестированы были следующие игры: Assassins Creed Origins, Ashes of the Singularity: Escalation, The Division 2 и Metro Exodus. Разрешение экрана 1080р, максимальные настройки и видеокарта RTX 2080 Super.

Assassins Creed показывает очень существенное превосходство двухканального режима памяти над одноканальным. Разница в производительности на одинаковых частотах памяти может достигать 70% по среднему FPS и более чем вдвое по минимальному. Похожие результаты выдаёт и Ashes of the Singularity.

А вот Division 2 и Metro Exodus демонстрируют совершенно другие показатели, почти никак не реагируя на количество каналов памяти. Рост производительности при увеличении пропускной способности памяти в случае с этими играми составляет жалкие пару процентов. Хотя тут может играть свою роль тот факт, что они в целом не сильно требовательны к ресурсам CPU.

И в качестве итогов можно сказать, что двухканальный режим памяти для процессоров Ryzen всё-таки является предпочтительным. Разница в цене между китом на 2 модуля и 1 модулем на тот же объём не столь существенна, а вот производительность у первого варианта может в результате оказаться на голову выше.