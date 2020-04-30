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После анонса долгожданной новой части Assassin's Creed с подзаголовком Valhalla многие геймеры поспешили оформить предзаказ на грядущий экшен. Но оказалось, что в самом популярном лаунчере на ПК у игры до сих пор нет собственной страницы, в то время как в Epic Games Store и Uplay они уже появились.

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Игроки обратились за объяснениями к издателю и оказалось, что новинка не посетит фирменный магазин Valve. Valhalla станет первой игрой серии, проигнорировавшей существование Steam, в то время как все остальные выпуски сериала, включая Origins и Odyssey выходили на платформе без задержек. Ранее представители Ubisoft уже высказывали своё неодобрение в адрес слишком высокой комиссии магазина.

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Первой крупной игрой Ubisoft, обошедшей Steam стороной стала Tom Clancy’s The Division 2. По всей видимости её финансовые результаты настолько удовлетворили издателя, что было принято решение и дальше обходиться без посредничества Steam. Справедливости ради стоит заметить, что даже при покупке продукции Ubisoft в сервисе Valve игроку всё равно приходилось ставить фирменный лаунчер Uplay и запускать игры через него.

Assassin's Creed Valhalla - 12 часть популярной серии, события которой развернутся в Англии и Норвегии конца девятого века. Играть предстоит за викинга, ведущего норвежские племена на завоевание новых земель.