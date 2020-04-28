Эксклюзивные для Xbox 360 Gears of War 3 и Gears of War Judgement теперь можно полностью пройти на ПК при помощи эмулятора Xenia Canary
Сейчас Microsoft изо всех сил старается выпускать все проекты от своих внутренних студий не только на консолях семейства Xbox, но и на ПК под операционной системой Windows 10. Но ещё каких-то 10 лет назад они делали игры эксклюзивно для консоли Xbox 360, полностью игнорируя персональные компьютеры как платформу. И многие отличные игры того периода так до сих пор и не вышли на лучшей игровой платформе.
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Среди этих игр были и такие хиты как Gears of War 2-3 и Gears of War Judgement, которые до недавнего времени были доступны только обладателям консолей Xbox 360 и Xbox One. Однако в дело вмешались создатели эмуляторов, стремящиеся восстановить справедливость и дать адептам ПК возможность ознакомится с популярными блокбастерами от Epic Games.
рекламаЭмулятор Xenia существует уже не первый год, но разработка продвигается довольно медленно. Большинство игр запускается с багами и графическими артефактами, да и стабильность пока оставляет желать лучшего. Но помимо основной ветки разработки существует и стороннее ответвление под названием Xenia Canary, которое в последнее время демонстрирует довольно неплохие результаты и развивается куда резвее.
Последняя доступная ревизия Xenia Canary смогла запустить Gears of War 3 и Gears of War Judgement без вылетов, графических багов и со стабильным фреймрейтом в 30 кадров в секунду (ограничение оригинального Xbox 360). Теперь эти игры можно полностью пройти не испытывая каких-либо серьёзных проблем с производительностью.
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