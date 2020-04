Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сейчас Microsoft изо всех сил старается выпускать все проекты от своих внутренних студий не только на консолях семейства Xbox, но и на ПК под операционной системой Windows 10. Но ещё каких-то 10 лет назад они делали игры эксклюзивно для консоли Xbox 360, полностью игнорируя персональные компьютеры как платформу. И многие отличные игры того периода так до сих пор и не вышли на лучшей игровой платформе.

Среди этих игр были и такие хиты как Gears of War 2-3 и Gears of War Judgement, которые до недавнего времени были доступны только обладателям консолей Xbox 360 и Xbox One. Однако в дело вмешались создатели эмуляторов, стремящиеся восстановить справедливость и дать адептам ПК возможность ознакомится с популярными блокбастерами от Epic Games.

Эмулятор Xenia существует уже не первый год, но разработка продвигается довольно медленно. Большинство игр запускается с багами и графическими артефактами, да и стабильность пока оставляет желать лучшего. Но помимо основной ветки разработки существует и стороннее ответвление под названием Xenia Canary, которое в последнее время демонстрирует довольно неплохие результаты и развивается куда резвее.

Последняя доступная ревизия Xenia Canary смогла запустить Gears of War 3 и Gears of War Judgement без вылетов, графических багов и со стабильным фреймрейтом в 30 кадров в секунду (ограничение оригинального Xbox 360). Теперь эти игры можно полностью пройти не испытывая каких-либо серьёзных проблем с производительностью.







