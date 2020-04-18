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В настоящее время RTX 2060 является крайне популярным GPU в ценовой категории до 300$. Radeon RX 5600 XT должен был пошатнуть позиции зелёной карты в среднебюджетных сборках, но не самый лучший запуск и проблемы с моделями некоторых отдельных OEM-производителей на старте помешали его победоносному шествию.

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Сейчас обе видеокарты продаются по почти одинаковой цене и имеют схожие характеристики, так что вопрос от том, какую же из них выбрать становится особенно актуальным. И именно сейчас эксперты портала hardwaretimes решили детально сравнить эти графические ускорители в современных играх. Тестовым стендом послужил компьютер на базе AMD Ryzen 9 3900X, материнской платы ASRock X570 Taichi и 16 Гб оперативной памяти Trident Z Royal двумя модулями с частотой 3600MHz и таймингами CL16.

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Конечно у RX 5600 XT имеется небольшое преимущество в виде большего количества потоковых процессоров и поддержки PCIe 4.0, но зато у 2060 имеются тензорные ядра, позволяющие причастится к рейтрейсингу и пощупать алгоритм умного апскейла DLSS.

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В конечном итоге эти преимущества минорны и не играют такой уж большой роли, поэтому будем смотреть на чистую производительность в играх. И тут всё довольно однозначно: за исключением игр серии Assassin's Creed (которые исторически не любят карты от красных), RX 5600 XT везде обходит своего конкурента, выдавая в среднем на 5-10 кадров в секунду больше. А помимо этого ещё и демонстрирует большую плавность игрового процесса.

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Нельзя назвать это полным безоговорочным разгромом, но повод задуматься о целесообразности покупки базовой RTX 2060 теперь точно есть. К тому же на тесте не было проектов на API Vulkan (Strange Brigade почему-то тестировали в DX12) в которых карты AMD традиционно сильны. В конечном итоге выбор той или иной видеокарты зависит не только от сухих цифр статистики, но и от личных вкусов и предпочтений покупателя.