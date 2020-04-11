Valve работает над Steam Controller 2.0
Геймпад Steam Controller от Valve нельзя было назвать оглушительным успехом. Устройство получило весьма противоречивые отзывы, но несмотря на это всё же нашло свою аудиторию. Среди его существенных плюсов была возможность играть в стратегические игры не вставая с дивана, да и прицеливание в шутерах было куда точнее по сравнению со стандартными аналоговыми стиками. А ещё он отлично подходит для ретро ПК игр, которые в принципе не поддерживают никакие другие контроллеры.
рекламаВсё это позволило завоевать симпатии определённого круга геймеров, которые считают Steam Controller лучшим геймпадом для ПК. Вот только конец устройства пришёл куда быстрее, чем можно было ожидать: пару месяцев назад Valve сняла Steam Controller с производства и форсированно распродала последнюю партию геймпадов. В итоге Steam Controller превратился в редкий дефицитный товар.
рекламаОднако фанатам ещё пока рано отчаиваться. Совсем недавно в сети появился патент некоего устройства, которое выглядит как новая ревизия контроллера от Valve. Описание обещает возможность кастомизировать геймпад и менять элементы контроля местами в зависимости от текущих нужд. Никаких подробностей о дате релиза устройства и его цене пока что не имеется.
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