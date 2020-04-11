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Геймпад Steam Controller от Valve нельзя было назвать оглушительным успехом. Устройство получило весьма противоречивые отзывы, но несмотря на это всё же нашло свою аудиторию. Среди его существенных плюсов была возможность играть в стратегические игры не вставая с дивана, да и прицеливание в шутерах было куда точнее по сравнению со стандартными аналоговыми стиками. А ещё он отлично подходит для ретро ПК игр, которые в принципе не поддерживают никакие другие контроллеры.

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Всё это позволило завоевать симпатии определённого круга геймеров, которые считают Steam Controller лучшим геймпадом для ПК. Вот только конец устройства пришёл куда быстрее, чем можно было ожидать: пару месяцев назад Valve сняла Steam Controller с производства и форсированно распродала последнюю партию геймпадов. В итоге Steam Controller превратился в редкий дефицитный товар.

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