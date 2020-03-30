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Поклонники серии Half-life уже давно грезят о виртуальной реальности, да так сильно, что готовы придумывать костыли с использованием Garry's Mod для запуска классических частей в VR-гарнитурах. Да и в Steam Greenlight уже который год подряд висит проект по переносу второй части на VR рельсы. С выходом Half-life: Alyx у мододелов появилась ещё одна лазейка, которой и воспользовался модер под ником Vect0R.

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Энтузиаст заявляет, что нашёл достаточно простой и эффективный способ конвертировать ассеты Half-life 2 в формат игрового движка Source 2. Однако, в этом методе имеются некоторые трудности , связанные прежде всего с отсутствием в свободном доступе комплекта разработки программного обеспечения (SDK) для второй ревизии Source. Это налагает определённые трудности и серьёзно замедляет процесс разработки.

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При этом Valve уже заявляли об отсутствии планов на выпуск полной версии SDK для свободного пользования, поэтому перенос Half-life 2 в VR может затянуться надолго. Единственным поводом для оптимизма остаётся тот факт, что текущего прогресса Vect0R смог достичь всего за одну неделю. Мод находится в разработке с 24 марта, и на данный момент автор пока не готов выкладывать его в свободный доступ.



