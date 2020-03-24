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В последнее время бесплатные раздачи игр льются на геймеров как из рога изобилия. Происходит это на фоне глобальной эпидемии коронавируса и усиливающихся карантинных мер по борьбе с ним. В Steam доступны сразу 5 бесплатных проектов во главе с отличной Tomb Raider 2013 года, в Epic Games Store раздают Watch Dogs и Stanley Parable, а стриминговый сервис Nvidia Geforce Now стал бесплатным на целый месяц. Не захотело оставаться в стороне от этого парада щедрости и французское издательство Ubisoft.

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24 марта 2020 года в 16:00 по московскому времени в их собственном магазине-сервисе Uplay стартовала бесплатная раздача ролевой игры Child of Light, которая продлится до 28 марта. Для того чтобы получить игру, необходимо пройти по этой ссылке, зарегистрировать новый аккаунт или авторизоваться в уже имеющемся.

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Child of Light - это двумерный проект в жанре японской ролевой игры, который вышел в 2014 году из-под пера канадской компании Ubisoft Montreal и был тепло принят игроками и критиками. Ну а помимо этого в Uplay проходит весенняя распродажа со скидками до 75% на ключевые игры Ubisoft, такие как Assassin's Creed Odyssey, Anno 1800, Division 2 и Far Cry 5.Оканчивается распродажа 26 марта.