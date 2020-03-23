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Российская версия «облачного» сервиса NVIDIA GeForce NOW стала бесплатной на месяц

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Руководство сервиса GFN.ru, представляющего собой отечественную версию «облачного» сервиса NVIDIA GeForce NOW, поделилось добрым известием: на протяжении месяца сервис будет предоставлять свои услуги бесплатно. Причина щедрости — в желании поддержать людей, добровольно или принудительно оставшихся дома на карантин из-за бушующего коронавируса COVID-19.

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Согласно заявлению руководства GFN.ru, чтобы воспользоваться месяцем бесплатного доступа, нужно просто зарегистрироваться в сервисе. Не нужно указывать данные банковских карт и проводить платежи, в том числе скрытые.

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