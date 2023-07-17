Assassin’s Creed Red станет самым крупным блокбастером за всю историю серию

На днях состоялась пресс-конференция сотрудников компании Ubisoft, где всплыла информация о том, что сейчас компания ведёт разработку 11 игр по франшизе Assassin’s Creed. Между тем один из разработчиков заявил, что следующая игра Assassin’s Creed Red станет культовой из всех серий.

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Особенностей у будущей игры много: игра по сеттингу, полномасштабный игровой мир в десятки раз крупнее прошлых игр, новый движок игры, ну и конечно несколько сотен игровых квестов, на выполнение которых у игрока уйдёт более 1000 часов геймплейного времени.

Сама игра должна выйти в 2024 году и, как утверждают сами сотрудники, ими был и будет проделан огромный труд, для того чтобы данная игра отличалась от всей серии и стала впоследствии крупнейшим блокбастером года.

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Также стоит отметить, как заявляют сами разработчики и создатели, на свой будущий шедевр они потратили огромный бюджет, а исходя из всего этого вполне вероятно, что новая игра затмит все предыдущие части серии.