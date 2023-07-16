Компания Marvel представила своим фанам новую команду супергероев

Режиссёры и сценаристы от компании Marvel не перестают радовать своих поклонников новыми героями, так на днях ими был представлен совершенно новый отряд супергероев, под названием "Громовержцы".

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По сюжету комикса Баки Барнс собирает для себя новый отряд супергероев, для того чтобы раскрыть секрет зловещего круга. Среди знаменитых героев в команде Баки есть такие персонажи как: Черная вдова, Шэрон Картер, также известная как Разрушитель, Белая вдова, Красный Страж, Агент США и Шан-Чи. Между тем их противниками станут такие злодеи как: Красный Череп, Кингпин и Доктор Дум.

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Сам выход серии комиксов запланирован на декабрь 2023 года. Остаётся только верить и ждать, когда новая команда супергероев захватит большие экраны по всему миру.