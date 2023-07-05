Джон Джонс или Сергей Павлович, один из спорных моментов UFC

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На сайте UFC случилось по сути невероятное, Сергей Павлович занял первую строчку среди тяжов UFC. Между тем многие фанаты и поклонники Джона Джонса в недоумении, как их кумир оказался за бортом. По мнению некоторых экспертов несправедливо называть Павловича первым местом, ведь он ещё не провёл свой следующий знаменитый бой с Джоном Джонсон. Однако, такой исход не очень важен, рейтинги в UFC составляются таким образом, что строчку может занимать любой боец, который в прошлых боях громил своих оппонентов.

Сам Сергей Павлович в своих прошлых выступлениях побил в клетке и нокаутировал многих бойцов, именно таким выступлением и запомнился нынешний десантник.

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Согласно некоторым источникам, бой между Павловичем и Джонсом должен был состояться уже в августе 2023 года, но потом бой был перенесён, такое крупное спортивное состязание должно объявляться не за месяц до самого поединка, пояснил один из промоушенов. Согласно же другим источникам, бой между великими бойцами должен состояться уже до конца 2023 года и станет одним из самых популярных боёв UFC.