Поживём - увидим, что из этого получится

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Казалось, после боя с блогером Евгением Ершовым шумиха вокруг Александра Емельяненко утихла, но, как оказалось, ненадолго. Сразу же после боя в сеть просочилась информация, что Емельяненко сейчас находится в реабилитационном центре, где его приводят в порядок. О нынешнем состоянии бойца известно очень мало, если раньше Александр выкладывал различные видосики, то сейчас ничего такого на его канале не происходит.

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В свою очередь Владимир Хрюнов на днях уверил журналистов, что с Александром всё в порядке, сейчас боец активно начал заниматься и бегать, всё своё свободное время он проводит на свежем воздухе, в горах, набирает мышечную форму и приводит себя в порядок. Также Хрюнов заявил: в ближайшем будущем Емельяненко удивит своих фанатов зрелищными боями, так как сейчас былая форма Александра вновь возвращается к нему. Удастся ли некогда великому бойцу бросить свои плохие привычки и вновь вернуться в октагон, покажет только время. Но а сейчас поклонникам и фанатам Александра остаётся только надеяться, что боец бросил пагубную привычку употреблять алкоголь.