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Продюсер Ридли Скотт в своём недавнем интервью заявил, что девятая часть фильма «Чужой: Ромул» выйдет 16 августа 2024 года.
Съёмки девятой части франшизы начались в начале марта 2023 года. По словам самих продюсеров и режиссёров, съёмки должны были закончиться в середине июля этого года, но по неизвестным причинам завершение съёмок пока не было заявлено. В начале проката фильм должен был выйти на стриминговом прокате Hulu, что должно было положительно сказаться на будущем прокате.
Федерико Альварес, который в своё время снял такие замечательные хорроры, как: «Зловещие мертвецы: Чёрная книга» и «Не дыши», выступает в качестве сценариста и режиссёра. Сам Федерико заявляет: что это будет поистине уникальная часть, которая охватит широкую аудиторию своими зрелищными спецэффектами, с новым уникальным сюжетом.
Как утверждают сами разработчики, девятая часть станет уникальной, так как не будет связана с предыдущими частями. Также стоит упомянуть для фанатов и любителей вселенной «Чужих», что в нынешнее время ведётся ещё одна работа: сериал из вселенной «Чужого».