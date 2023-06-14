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Илон Маск, Стив Возняк и ещё сотни других известных учёных попросили приостановить обучение нейронной сети GPT-5, так как они более чем уверены, что такой обучаемый нейронный интеллект может принести не только пользу для всего человечества, но и вред.
Следует напомнить, что GPT-5 форма - искусственного интеллекта, которая отличается от своих предшественников тем, что может выдавать не только текстовую информацию, но и изображение, включая видео и аудио файлы.
Ещё совсем недавно вышла очередная новость, что хакеры начали использовать в своих целях GPT-4, которая помогает писать вирусы. Отличительной чертой такого вируса является то, что с каждым разом он меняет свой системный код, который практически не способен обнаружить какой-либо антивирус.
Как утверждает сам Илон Маск, который как и сотни других подписал петицию о приостановке GPT-5, нейросеть пятого поколения может самообучаться и усовершенствовать себя. Также Илон обеспокоен тем, что впоследствии спам боты ещё активнее начнут вести себя в социальных сетях, когда как сам Илон не раз боролся со спамом и ботами в своём твитере. Ну и конечно не стоит забывать, что такую ИИ могут использовать и преступники. Как бы то ни было, разработка искусственного интеллекта GPT-5 пока приостановлена.