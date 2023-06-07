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Компания Sony Pictures Entertainment в своём недавнем интервью поделилась, что 25 июля зрители смогут насладиться новым полнометражным мультфильмом Resident Evil: Death Island. Сама премьера будет доступна на всех цифровых носителях, DVD, Blu-ray и 4К UHD. Ну а на самом официальном сайте можно уже оформить предварительный заказ данной премьеры.
О самом сюжете пока известно очень мало, да и сами сценаристы и режиссёры пока не хотят раскрывать основной сюжет, чтобы сохранить изюминку. Известно лишь то, что данная премьера объединит всех знакомых героев из серии игр.
Вместе известным героям придётся столкнуться с новой угрозой, связанную уже с новым мутированным вирусом, который стремительно распространяется на острове Алькатрас. Вместе с этим не стоит забывать и о главном злодее, кто на этот раз станет непримиримым врагом главных героев и какими способностями будет он обладать, узнаем в ближайшем будущем.
Напомним: Что это уже четвёртая по сути анимационная премьера в известной вселенной Resident Evil. Станет ли она такой же многообещающей как и предыдущие части, и сможет ли завоевать сердца фанатов данной вселенной, узнаем 25 июля.