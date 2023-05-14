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Сергей Павлович проведет следующий бой в сентябре против француза Сирила Гана
Стал известен следующий соперник Сергея Павловича, именно этот бой определит, кто из них сможет побороться за чемпионский титул
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Всплыла информация о том, кто станет следующим соперником топового российского бойца UFC Сергея Павловича. Свой следующий бой Павлович должен будет провести уже в сентябре, ну а его соперником должен стать французский тяжеловес Сирил Ган.

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Сам Павлович, за свою не так уж и довольно длинную карьеру, смог покорить сердца многих зрителей из-за своих мощнейших и молниеносных ударов, что позволило ему занять второе место среди тяжеловесов. Также следует упомянуть о том, что на счёту у русского богатыря целых 18 побед и только одно поражение.

До этого в сети гуляли слухи о том, что Сергей должен будет выйти в октагон с Джоном Джонсоном, который в свою очередь занимает первую строчку в лидерах.

Сирил ган, занимает также первую строчку, но последние свои бои он окончил поражением. В последнем бою он проиграл Джону Джонсу.

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После боя Сергея Павловича и Сирила Гана победитель будет драться за первое место среди тяжеловесов. Обладателями чемпионского пояса сейчас являются, Джон Джонсон и Стип Миочич, бой между которыми объявлен в июле.

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#бой павловича #сергей павлович #следующий бой павловича
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