Новый пакет текстур объёмом 21 ГБ оптимизирует более 14 000 текстур, что существенно повышает детализацию и визуальную привлекательность игры. Он совместим с ранее выпущенным HD Texture Pack и не приводит к возникновению конфликтов.

Моддер Romi представил новый пакет текстур высокого разрешения для игры Final Fantasy 7 Rebirth, который значительно улучшает визуальное восприятие игры. Новый пакет, занимающий 21 ГБ, оптимизирует более 14 000 текстур, что позволяет игрокам наслаждаться более детализированными и красивыми изображениями в любимой игре. Улучшения затрагивают широкий спектр элементов, что делает мир игры еще более живописным и увлекательным.





Установка пакета осуществляется предельно просто: достаточно поместить три файла в директорию %GAMEDIR%\FINAL FANTASY VII REBIRTH\End\Content\Paks~mods. Это удобный процесс, который не требует глубоких технических знаний, и позволяет каждому желающему быстро улучшить качество графики в игре. Кроме того, пакет текстур совместим с ранее выпущенным HD Texture Pack от того же автора, что исключает возможность конфликтов между модами.

Для демонстрации улучшений, внесённых в игру, моддер предоставил скриншоты сравнений текстур до и после применения нового пакета. Эти визуальные примеры наглядно демонстрируют преимущества, которые получат игроки, установив этот мод, и помогают убедиться в том, что визуальная составляющая игры действительно обновилась и стала более привлекательной.