Криптовалютный проект собрал свыше 2 миллионов участников.

Команда Open Builders, некогда создавшая проект Notcoin, заявила, что их новый проект, всего за пару дней после выхода из бета-версии, смог собрать свыше 2 миллионов игроков всего за четыре дня.

Как говорят сами разработчики, уникальность их нового проекта заключается в том, что миллионы людей со всего мира могут рисовать на одном полотне, зарабатывать токены, а затем конвертировать их в реальные деньги.

Помимо рисования, в Not Pixel также можно прокачивать свой аккаунт, чтобы в дальнейшем получать ещё больше баллов за рисование. Также периодически появляются задания, такие как вступить в группу, запостить запись в одной из социальных сетей или посмотреть ролик на платформе YouTube.

Если верить некоторым источникам, то листинг проекта должен произойти в ноябре этого года.