Объявлена дата выхода цифровой версии картины «Тихое место: День первый».

Накануне на площадке DVDs Release Dates появилась информация, когда поклонникам фильма «Тихое место: День первый» ждать картину в цифровом формате. Стоит отметить, что сама картина в своё время была снята Майклом Сарноски, который известен такими премьерами, как сериал Olympia, Свинья и Вечер боя: Наследие.





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Сюжет фильма «Тихого места» разворачивается тогда, когда человечество в первый раз сталкивается с вторжением смертоносных монстров, сами события будут разворачиваться в Нью Йорке. В центре сюжета картины, несколько главных героев, у которых одна единственная цель, а именно выжить среди неминуемого хаоса.

На большие экраны фильм «Тихое место: День первый» вышел 28 июня 2024 года. Цифровой релиз картины намечен на 30 июля.