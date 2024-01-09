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Speis
Режим «Новая Игра+» и другие мелкие исправления в игре RoboCop: Rogue City
Грядёт крупное обновление к игре RoboCop: Rogue City

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На днях разработчики игры RoboCop Rogue City рассказали, что в будущем они добавят в игру новый режим под названием «Новая Игра+». RoboCop Rogue City с момента выхода набрала тысячи восторженных отзывов и привлекла внимание многих геймеров, так к примеру на площадке Steam она числится в десятке лучших игр, с оценкой 9/10. До этого времени, фанаты и поклонники много раз писали, чтобы студия занялась приквелом игры, но всё же разработчики изъявили желание заняться именно апдейтом.

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Само обновление будет включать в себя: дополнительный контент и новый режим, плюс некоторые мелкие доработки и исправления. Между тем, какой будет новый режим и какие будут другие нововведения добавлены в игру, пока остаётся загадкой. Разработчики же уверяют, что в скором будущем они обязательно поделятся об этом. Ну, а в предыдущем обновлении, разработчиками была добавлена технология Nvidia Reflex и исправлены другие мелкие доработки.

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Игра RoboCop: Rogue City была положительно воспринята геймерами и критиками, так на сайте Metacritic набрала свыше 70% положительных отзывов, ну, а релиз игры состоялся 2 ноября 2023 году.

#robocop rogue city
Источник: shazoo.ru
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