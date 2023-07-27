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С 1 августа сервисы Google перестанут работать на десятках миллионов устаревших смартфонов
Некоторые аппараты на базе Android окажутся ненужными

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На днях в сеть просочилась новая информация, что Google теперь перестанет поддерживать Android 4.4 KitKat, а это прежде всего означает, что пользователи не смогут пользоваться любимыми приложениями.

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Как заявляют сами разработчики Google, это их окончательное решение, библиотека Google Play Services перестанет адаптироваться к смартфонам ниже 4.4. Единственный и верный выход рядовым потребителям, это купить новый аппарат.

Сама система KitKat на базе ОС Android 4.4 вышла в 2013 году и сразу же получила положительные отзывы, плюс ко всему она получила массу улучшений по сравнению с 4.1 и 4.2.

Сама система безопасности патчей прекращена уже в октябре 2017 года. Фирменные сервисы, такие как Google, Gmail, YouTube и другие приложения станут недоступными. Согласно статистике, сейчас в мире насчитывается около миллиона пользователей, которые по-прежнему пользуются аппаратами на базе Android 4.4. Сама компания Google спокойно реагирует на критику со стороны пользователей, ну а свои действия объясняет тем, что версия до 4.4 давно устарела, некоторые их функции не поддерживается с такой ОС.

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#android #android 4.4
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