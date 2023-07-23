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Призрачный гонщик и Блейд - новые супергерои от Marvel
В одной картине встретятся два известных героя: Призрачный гонщик и Блейд

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В сети появилась информация о новых героях, речь идёт о предстоящей картине, в которой будут выступать два известных героя: Призрачный гонщик и охотник на вампиров Блейд. Роль наёмного убийцы на вампиров будет исполнять Махершала Али (Mahershala Ali), ну а роль призрачного гонщика Норман Ридус (Norman Reedus).

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Между тем пока не совсем ясно, будет ли это одним камео от Призрачного гонщика, или же он станет одним из главных героев. В сети же гуляет другая информация, что Блейд и Призрачный гонщик сойдутся в одном фильме, так ли это, покажет только время.

Релиз будущей картины "Блейд" должен состояться 14 февраля 2025 года. Ограничатся ли создатели будущей премьеры только одним главным героем - пока неясно, но отсылка к тому, что Призрачный гонщик появится в будущей премьере "Блейд" уже имеется. Сольник двух известных героев несомненно придётся по душе многим поклонникам Marvel. Также стоит отметить, что в последние годы премьеры Marvel пользовались головокружительным успехом.

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#блейд #блейд и призрачный гонщик #призрачный гонщик
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