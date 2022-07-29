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Записки Космического Сантехника. Lenovo ThinkPad T410

История восстановления второго ноутбука - Lenovo ThinkPad T410 и подсчёт стоимости запчастей.
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Вторым ноутбуком, который мне достался под восстановление, стал списанный из нашей компании Lenovo Thinkpad T410, отданный коллегой в лучшем, чем S100 состоянии. В нём не было дисплея, одной плашки оперативной памяти, контейнера жёсткого диска и при включении он выдавал ошибку вентилятора, после чего выключался. Также в этой версии отсутствовала web камера и была потеряна зарядка. Однако корпус был целым и как потом выяснилось, батарея неплохо держала заряд, что позволило сэкономить средства на её приобретение.

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Надо отметить, что T410 – это уже серьёзный по офисным меркам аппарат на чипсете Intel QM57, который по моим представлениям легко должен тянуть как все офисные приложения, так и Windows 10 при должном апгрейде. Плюс, отличные руководства по сервисному обслуживанию, в которых указан полный список запчастей с заказными кодами, что существенно облегчает поиск нужной запчасти на Али экспресс.

Lenovo ThinkPad T410. Полностью восстановлен.

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Таким образом, в части восстановления необходимо было только вернуть отсутствующие дисплей, вентилятор, зарядку и контейнер жёсткого диска, а в части апгрейда я решил установить максимально возможный для системы i7-640M (отдельное спасибо конференции overclockers по апгрейду ноутбуков, где подробно указаны рекомендуемые процессоры и максимальные объёмы оперативной памяти), поставить побольше оперативной памяти и SSD диск. Также я решил доукомплектовать ноутбук web-камерой, благо посадочное место под неё было и нужный разъём от шлейфа тоже присутствовал.

i7-640M, для заявленных целей - вполне себе мощный процессор

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Сложнее всего оказалось найти дисплей – по всем вариантам поиска с использованием заказного номера из мануала, на Али нашлось всего несколько магазинов, которые ими торгуют, да и те допускали ошибки в описании. Так, было указано, что дисплей поддерживает разрешение 1440х900, однако после установки выяснилось, что максимальное разрешение 1200х800. В общем-то оно и заявлено штатным для ноутбуков данной модели, но была надежда его улучшить.

Фото дисплея из магазина с Али экспресс

Новый дисплей установлен на своё место, на очереди установка камеры

Вентилятор нашёлся просто, однако как я потом узнал, замена вентилятора не всегда спасает от ошибки fan error, но в этот раз всё обошлось.

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Вентилятор, при выборе ориентировался на утверждение продавца о том, что это оригинал

Мелочь в виде вебки и контейнера нашлась по заказным номерам без проблем.

Фото web-камеры из магазина Установленная камера на ноутбуке

Контейнер жёсткого диска - довольно хрупкий, пришёл с небольшими замятиями

Оперативная память, так уж случилось, у меня была – две плашки на 2 Гб и 4 Гб, что вполне позволило обеспечить необходимую производительность и немного сэкономить. Хотя, честно говоря, немного совестно – вполне можно было догнать до максимума в 8 Гб, учитывая стоимость памяти, но очень уж хотелось поскорее отдать ноутбук.

Зарядку же заказал в России, в одном из маркетплейсов. Вообще, я заметил, что батареи и зарядки лучше брать у нас. Особенно батареи, так как их нельзя перевозить по воздуху (или есть серьезные ограничения на их перевозку) и в случае заказа из Китая время ожидания составляет месяцы, даже если это батарейка CMOS/RTS.

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Разборка, чистка и последующая сборка прошли без проблем, в этот раз я ничего не сломал. Поставил систему, проверил работу камеры, убедился в том, что всё работает и подготовил ноутбук к передаче в Брюсов Помощь.

Стоимость запчастей и итоговая стоимость восстановления составили:

Матрица дисплея    4 770,00 руб.

Зарядка    1 000,00 руб.

Caddy Rail    117,17 руб.

Камера    1 054,70 руб.

Вентилятор    2 760,87 руб.

Процессор i7-640M    4 079,37 руб.

Жёсткий диск SSD    2 217,38 руб.

Итого: 15 999,49 руб.

Из плюсов для себя могу отметить, что я стал внимательнее при работе и не допустил таких ошибок, которые повлекли бы за собой новую замену запчастей и дополнительные затраты - все вложенные средства пошли только на необходимое. Также выполнены обе поставленные задачи - ноутбук передан в помощь людям и не окончил свою жизнь на свалке.

Из минусов - дисплей и оперативная память, это мои недоработки.

Продолжение следует.

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